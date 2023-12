Berufsvorbereitung für Schülerinnen und Schüler, die kein Deutsch sprechen, gibt es schon lange. An den Berufsbildenden Schulen in Friedrichshafen aber hat sich das zu etwas entwickelt, das weit mehr als nur Schule ist. Die VABO-Klassen - Vorbereitung Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnis - an der Claude-Dornier-Schule (CDS), der Droste-Hülshoff- und der Hugo-Eckener-Schule sind etwas Besonderes geworden.

Daniel Grupp ist stellvertretender Schulleiter an der CDS. Er steht in einer VABO-Klasse und lässt die Schülerinnen und Schüler - fast alle aus der Ukraine - Werkstücke am PC erstellen, die dann im 3D-Druckverfahren hergestellt werden können.

Ganz andere Grundhaltung

Die Lernerfolge der Ukrainer erklärt Daniel Grupp: „Sie kommen mit einer ganz anderen Grundhaltung hier an, als viele deutsche Schüler“, sagt er. Sie lernen also selbstständiger und stehen nicht auf dem Standpunkt, dass ihnen alles hinterher getragen wird.

Es gibt an den Berufsbildenden Schulen in Friedrichshafen zahlreiche VABO-Klassen für rund 150 Schülerinnen und Schüler aus etwa 20 Nationen. Die sind zusammengestellt je nach Deutschqualifizierung.

So funktioniert die Welt

Am Ende der VABO-Beschulung stehen eine Ausbildung, ein Studium oder der Schritt in die reguläre Vorbereitung Arbeit und Beruf mit dem Ziel, einen Hauptschulabschluss zu haben. In den Friedrichshafener VABO-Klassen geht es auch um das Erlernen der sogenannter „Lebenswelt bezogener Kompetenz“. „Wir zeigen den Jugendlichen die Welt und wie sie funktioniert“, sagt Daniel Grupp. Und da gehören in Friedrichshafen auch der Volleyball und andere soziale und außerschulische Themen dazu.