Eigentlich sind Gymnasiasten es ja seit der siebten Klasse gewohnt, ein größeres Referat zu erarbeiten. Aber einen Wettbewerbsbeitrag für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten über ein halbes Jahr hinweg zu erstellen, ist eine ganz andere Hausnummer. Das alleine wäre für eine Schülerin der elften Klasse schon eine herausragende Leistung. Umso bemerkenswerter, dass Liv Lowak dafür jetzt mit einem Landespreis ausgezeichnet wurde und sich somit auch für den Bundeswettbewerb qualifiziert hat.

„Angefangen hat es eigentlich mit der Suche nach einem Thema für eine GFS (Gleichwertige Feststellung einer Schülerleistung), das ist ein Referat mit schriftlicher Ausarbeitung über ein Thema, welches so viel wie eine Klausur zählt“, erinnert sich Liv Lowak noch genau. Ihre Idee sei gewesen, darüber zu recherchieren, ob die Industrialisierung die europäische Gesellschaft verändert habe.

„Meine Geschichtslehrerin Rebekka Schnell zeigte mir die Unterlagen für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Darin wurde dazu aufgefordert, Wohnverhältnisse in der Vergangenheit und deren Bedeutung für die Gesellschaft der damaligen Zeit zu erforschen. Sie schlug mir vor, einen Beitrag über das Zeppelindorf zu erstellen, da es thematisch auch mit der Industrialisierung in Zusammenhang steht“, erzählt die GZG–Schülerin.

Radelt täglich am Zeppelindorf vorbei

Dass besagtes Wohnviertel ihr spontan ein Begriff war, ist selbstredend. Es wurde nicht nur immer wieder einmal im Unterricht erwähnt, Liv Lowak kennt auch einige Leute, die dort leben und außerdem radelt sie im Sommer auf dem Weg zu Schule täglich daran vorbei. So stand das Thema also fest: „Das Zeppelindorf — mehr als ein Dach über dem Kopf?“

Zuerst mal wurde sich daheim übers Internet ein grober Überblick verschafft. Bei der Suche nach kompetenten Ansprechpartnern stieß die junge Frau schnell auf das Zeppelin–Museum, das Stadtarchiv, die Bodenseebibliothek und das Schauhaus im Zeppelindorf. Ihre Lehrerin vermittelte ihr die Kontakte zu den entsprechenden Mitarbeiterinnen der Einrichtungen.

„Dort hat man für mich zahlreiche Unterlagen und Bücher hergerichtet, in denen ich nach Herzenslust stöbern konnte“, strahlt die GZG–Schülerin heute noch begeistert. Doch nun galt es, herauszufiltern, was an dieser Flut an Informationen wirklich nützlich sein konnte, und was nicht — und dann wieder nach weiteren Materialien zu forschen, wenn noch etwas fehlte.

Was macht das „mehr“ des Zeppelindorfs aus?

„Die Besuche in Stadtarchiv und Bodenseebibliothek motivierten mich sehr“, sagt Liv Lowak. „Einerseits, weil die Personen dort sehr hilfsbereit und nett waren, andererseits, weil es eine ganz neue und spannende Erfahrung für mich war, tatsächlich mit historischen Dokumenten und wissenschaftlichen Büchern statt nur Schulmaterialien zu forschen. Auch die regelmäßige Absprache mit meiner Lehrerin gab mich wichtige Impulse und ihr Interesse an meiner Arbeit tat mir gut und half mir, durchzuhalten“, gibt sie gerne zu.

Auch ihre Eltern und die jüngere Schwester konnten von ihrem neu erworbenen Wissen über die Geschichte Friedrichshafens profitieren. „Ihre Anregungen und Unterstützung, waren viel Wert und so bin ich tatsächlich über ein halbes Jahr lang dran geblieben“, sagt sie dankbar.

Liv Lowak ging also der Frage nach, was das „mehr“ im Zeppelindorf ausmacht und forschte über die Entstehungsgeschichte der Wohnsiedlung, die Situation Friedrichshafens in der Zeit um 1900 oder die Geschichte der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Dabei spielten auch die Lebensverhältnisse der damaligen Zeit und das Zusammenleben in der Gemeinschaft des Dorfes früher und heute eine große Rolle. Sie schließt unter anderem aus der Zufriedenheit der Einwohner, dass das Zeppelindorf — damals wie heute — ein gelungenes Projekt sei und definitiv „mehr als nur ein Dach über dem Kopf.“

Chance auf Preis beim Bundeswettbewerb

Bereits beim Einreichen ihres Wettbewerbsbeitrages hatte sie ein gutes Gefühl. Allerdings einfach nur deshalb, weil sie es tatsächlich geschafft hatte, diese umfassende Arbeit für sich zufriedenstellend fertig zu stellen. Dass sie damit dann tatsächlich zu den 26 Landespreisträgern gehörte, das macht sie natürlich sehr glücklich. Bei der Preisverleihung im Neuen Schloss in Stuttgart, gab es neben der Urkunde ein Preisgeld von 500 Euro und die Weiterreichung an den Bundeswettbewerb, dessen Entscheidung im November bekannt gegeben wird.

„Man kann sagen, dass mir die Arbeit an meinem Beitrag viele wertvolle, und neue Erfahrungen gebracht hat. Und natürlich, wie viel ich erreichen kann, wenn ich den Willen — und den Druck — habe“, fasst Liv Lowak zusammen.