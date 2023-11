Schüleraustausch mit dem Ersten Gymnasium aus Sarajevo

Die Türe des eigenen Herzens, des eigenen Heimes zu öffnen, einen anderen Menschen in der Familie willkommen zu heißen, mit ihm Freundschaft zu schließen und durch diese wunderschöne Erfahrung das Leben zu bereichern ‐ das ist der Gedanke des Schüleraustausches zwischen dem Ersten Gymnasium aus Sarajevo und dem Graf-Zeppelin Gymnasium sowie dem Karl-Maybach Gymnasium (KMG) aus Friedrichshafen.

Dieses Jahr war der Schüleraustausch, den es seit 27 Jahren gibt, an die Feierlichkeiten anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Sarajevo angegliedert. Begleitet wurden die Jugendlichen von Michael Merkle vom KMG sowie Dagmar Mader und Ulrike Frey vom GZG.

Eintauchen in das bosnische Leben, die Gastfreundschaft und die kulinarischen Genüsse zu genießen und Neues kennenzulernen unter diesem Motto stand der Austausch, der mit dem Besuch von 22 Jugendlichen aus Friedrichshafen in Sarajevo begann. Auf dem vielfältigen und sehr abwechslungsreichen Programm standen: die Stadtgeschichte Sarajevos, ein Friedensworkshop im Museum „Kindheit im Krieg“, der Besuch der Feierlichkeiten anlässlich der 50-Jahrfeier der beiden Partnerstädte, Ausflüge nach Mostar und Srebrenica, ein Schulbesuch, das „Jerusalem des Jahres“ kennenlernen und viele persönliche Begegnungen mit Jugendlichen in Sarajevo.

Dieser Schüleraustausch ermöglicht Jugendlichen aus beiden teilnehmenden Partnerstädten die Entwicklung zu weltoffenen, reflektierten Persönlichkeiten, die das gemeinsame Haus Europa vorantreiben. Sie lernen tolerant, neugierig mit offenen Augen und Herzen auf andere Menschen zuzugehen, Freundschaften zu schließen über alle politischen Grenzen hinweg, sie lernen Verständnis zu haben für anderes und andere, Berührungsängste abzubauen und aus neuen Erfahrungen einen eigenen, weltoffenen Erfahrungsschatz zu gewinnen, mit dem es gelingt, an der Umsetzung und Verwirklichung eines friedlichen, geeinten Europas zu arbeiten und sich dafür einzusetzen.

Daran weiterzuarbeiten ist das Ziel, wenn die Häfler Schüler im nächsten Jahr ihre bosnischen Freunde und Freundinnen empfangen und ihnen ihre Heimatstadt Friedrichshafen und den Bodensee zu zeigen.