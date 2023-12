Schüler zeichnen schönste Hütten der Bodensee-Weihnacht aus

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a der Gemeinschaftsschule Schreienesch haben die Hütte von Martin Harth aus Uhldingen-Mühlhofen und den Verpflegungsstand von Klink-Eberhard aus Fischbach als schönste Hütten auf der Bodensee-Weihnacht ausgezeichnet. Das teilte die Stadt mit.

Die Schülerinnen und Schüler machten sich die Entscheidung nicht leicht. Zuvor hatten sie sich im Unterricht einen Kriterienkatalog erarbeitet. Wichtige Kriterien für die Sechsklässler waren die Dekoration, das Angebot, die Freundlichkeit und Sauberkeit und der Preis. Auch war es wichtig, dass die Waren regional hergestellt und dass es fair gehandelte Produkte waren. Jeder der Stände war auf seine Weise einzigartig. Nach ausgiebigem Beobachten und Diskutieren standen die beiden Siegerhütten fest.

Mit seiner liebevoll eingerichteten Hütte konnte Martin Harth aus Uhldingen-Mühlhofen (Hütte Nummer 8) die Jury überzeugen. Die Mühe und die Liebe zum Detail, die Martin Harth in seine selbstgebauten Krippen und in die Dekoration der Hütte gesteckt hat, honorierten die 19 Schülerinnen und Schüler und prämierten sie mit dem ersten Preis in der Kategorie „Schönste Kreativhütte“.

Bei den Getränke- und Essensständen setzte sich der Stand mit schwäbischen Spezialitäten von Klink-Eberhard (Verkaufsstand Nummer 59) aus Fischbach durch. Volle Punktzahl gab es dabei für die Freundlichkeit und den leckeren Geschmack der Produkte.

Für den schönsten Getränke- und Essensstand gab es einen „goldenen Stern“ und die weihnachtliche Hütte mit Krippen einen „goldenen Baum“.

„Die Händlerinnen und Händler haben sich wieder große Mühe gegeben, ihre Stände liebevoll zu gestalten. Die Prämierung ist eine Auszeichnung für diese Mühe. Ich freue mich, dass die Schülerinnen und Schüler als Jury mitgewirkt haben. Vielen Dank dafür“, so Cathrin Batzner, Verantwortliche für die Bodensee-Weihnacht.

„Durch die individuell gestalteten Stände schaffen die Markthändlerinnen und Markthändler eine ganz besondere Qualität. Mit der Prämierung der schönsten Hütten bedanken wir uns für das große Engagement der Marktbeschicker, die helfen, die vorweihnachtliche Stimmung in die Innenstadt zu bringen“, so Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH.

„Uns hat es viel Spaß gemacht, die Hütten zu bewerten. Wir haben das zum ersten Mal gemacht. Es war eine tolle neue Erfahrung“, so die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a.

Martin Harth und seine Frau konnten zum ersten Mal die Trophäe entgegennehmen. Sie sind nach einer längeren Pause wieder zum ersten Mal auf der Bodensee-Weihnacht. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir freuen uns sehr über die Würdigung“, freute sich Harth. Auch die Mitarbeitenden der Firma Klink-Eberhard freuten sich über die Auszeichnung. Sie sind schon seit vielen Jahren auf der Bodensee-Weihnacht mit ihren schwäbischen Spezialitäten.