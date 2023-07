Aus dem Schotterparkplatz am Hinteren Hafen soll wieder eine Wiese werden. Das haben die Gemeinderatsfraktionen von CDU, Grünen, Freien Wählern, Netzwerk und ÖDP/Parteilos in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch beantragt. Die Entscheidung fällt erst noch.

Alte Bäume besser schützen

Eine vergrößerte Grünfläche werte die östliche Uferanlage auf, heißt es zur Begründung. Außerdem würde die Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit und des Bodens für eine bessere Bewässerung der alten Bäume sorgen und eine weitere Schädigung des Wurzelbereichs verhindern.

Der Auftrag der Stadtverwaltung lautet: die Stellplätze aus der Nutzung herauszunehmen und auf die Bodensee–Schiffsbetriebe als Grundstücksbesitzerin einzuwirken, die Fläche durch eine Einsaat aufzuwerten und wieder wie ursprünglich zu einer Grünfläche zu machen.