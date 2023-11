Der Bodenseekreis und das Polizeipräsidium Ravensburg haben am Montag im Säntissaal des Landratsamtes Frauen und Männer für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Polizeipräsident Uwe Stürmer bezeichnete sie als Vorbilder und dankte ihnen für ihren „Bürgermut“, bei dem es in der Gesellschaft noch „Luft nach oben“ gebe.

„Wenn jeder wegschaut, wenn sich andere in einer Notsituation befinden, haben alle das Nachsehen“, sagte Stürmer. Wegschauen mache es der Polizei schwerer, Straftaten aufzuklären. Die ausgezeichneten Frauen und Männer seien hingegen positive Beispiele und Vorbilder für Zivilcourage. So haben Bankmitarbeiterinnen Senioren nach Schockanrufen vor finanziellen Verlusten bewahrt, mutige Bürger Schwimmer aus einer hilflosen Lage gerettet, Personen vom Suizid abgehalten, Einbrecher überführt, einen leblos am Boden liegenden Mann reanimiert oder während eines eskalierenden Streits die Polizei gerufen und Schlimmes verhindert.

Bankmitarbeiterin wird hellhörig

Zwei Beispiele für betrügerische Anrufe: Ein 86-jähriger Mann wurde aufgefordert, 64.000 Euro Kaution für die angebliche Tochter zu übergeben. Er begab sich zur Sparkassenfiliale in Immenstaad, während die Betrüger mit ihm auf dem Mobiltelefon sprachen. Dort wollte der Mann das Geld am Schalter abheben. Die Bankangestellte bemerkte die Betrugsmasche und begleitete den 86-Jährigen zum Polizeiposten Immenstaad.

Eine 90-Jährige erhielt einen Anruf, bei dem sich eine Frau als Tochter ausgab und in bekannter Form behauptete, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Als Kaution wurden 40.000 Euro gefordert, die die 90-Jährige mit dem Vorwand, eine neue Küche kaufen zu wollen, bei der Bank abheben sollte. Die Bankmitarbeiterin wurde sofort hellhörig und zahlte das Geld nicht aus, sondern begleitete die Dame zum Polizeiposten Immenstaad.

„Unheimlicher Zuspruch“

Der Polizeipräsident erinnerte an das Schwerpunktthema „Zivilcourage“, für das seine Beamten in diesem Jahr besonders werben und lobte die Partnerschaften mit dem VfB Friedrichshafen, den Schulen und dem Sportkreis Bodensee, durch die man „unheimlichen Zuspruch“ erhalten habe. „Sie haben alles richtig gemacht“, lobte Stürmer die Ausgezeichneten.

Folgende Frauen und Männer aus dem Bodenseekreis wurden ausgezeichnet: Petra Domes, Herta Flohr, Viktor Miller, Philipp Epe, Katja Rakel, Lisa Müller, Kerstin Hornstein und Gabriele Müller, Cornelia Gaupp, Hanna Klann, Jonas Eisele, Joy Augustin und Ralf Michel, Monika Marschall-Büchele und Tobias Bär, Joel Schneider und Lena Kemper-Leitz.