Schnetzenhäuser Vereine laden zum Neujahrstreffen

Die Vereine und Vereinigungen aus Schnetzenhausen laden für Sonntag, 7. Januar, zur Ihrem Neujahrstreffen in das Dorfgemeinschaftshaus in Schnetzenhausen ein. Das Treffen beginnt um 17 Uhr. Oberbürgermeister Andreas Brand wird die Grußworte der Stadt Friedrichshafen überbringen. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Saxofonregister der Musikkapelle Schnetzenhausen, wie es in der Ankündigung heißt. Der offizielle Teil der Veranstaltung soll bis etwa 17.45 Uhr andauern. Das Hauptaugenmerk des Treffens werde wie gewohnt auf den persönlichen Gesprächen und Begegnungen liegen.