Schnetzenhäuser Bürger begrüßen das neue Jahr

Rund 130 Gäste sind zur Neujahrsveranstaltung der Vereine am Sonntagabend ins Dorfgemeindehaus Schnetzenhausen (DGH) gekommen. Markus Bendel begrüßte die Versammlung als Organisator und DGH-Verwaltungsratsvorsitzender.

„Schön, dass wieder so viele Vereine und Organisationen gekommen sind“ sagte Bendel. Dazu freute er sich, dass die erstmals gewählte Anfangszeit mit 17 Uhr statt in den Morgenstunden ebenfalls gut ankomme. Als Themen im Ort erwähnte Bendel mit der Einleitung „Wir werden alle nicht jünger“, die Folgen des demographischen Wandels. Gerade beim Ehrenamt heiße es, schon früh Helfer zu suchen, neue Wege zu finden oder auch in den Wettbewerb zu gehen.

Als erfreuliches Ereignis zur Fasnet gab der Ausschussvorsitzende bekannt, sei der Rosenmontagsball gerettet worden. Dank des Engagements des Fördervereins der Musikkapelle, sei es gelungen, die Veranstaltung samt lokaler Band „Musikexpress“ am Rosenmontag, 12. Februar, weiterleben zu lassen. Man hoffe auf zahlreiche Gäste im DGH zum Ball. Später nahm Bendel noch Ehrungen und Glückwünsche für vier ehemalige Ausschussmitglieder vor.

In seiner Neujahrsempfangsrede betonte der Häfler Oberbürgermeister Andreas Brand, dass zu den verschiedenen Empfängen 17 Uhr wegen Zeitüberschneidungen besser passe, denn: „Um 17 Uhr ist Kluftern fertig.“ Gleich zu Beginn fragte er das Publikum, wer denn als Gemeinderat oder Stadtrat Schnetzenhausen im Häfler Rat vertrete? Schweigen im Saal, daraufhin sagte Brand: „Damit sich das ändert, lassen Sie jemanden aufstellen und gehen Sie wählen bei der kommenden Kommunalwahl!“

Weiterhin dankte Brand für das Engagement der Vereine und den erfolgreichen Betrieb des DGH mit den Worten „Wir vertrauen Euch.“ Außerdem stellte der Oberbürgermeister eine Verbesserung der Beleuchtungssituation bei Fußgängerübergängen im Ort ab März in Aussicht. Künftig, ohne sich festzulegen, sei auch eine Verbesserung der Busverbindungen zu erwarten und die Tempo 30 Zonen im Ort sollen ebenfalls in absehbarer Zeit kommen. „Die Zeiten ändern sich rasant“, hat OB Brand festgestellt und er hoffe, dass man die notwendigen Projekte auch im Ort angehe. Dabei zähle weniger der „Einzelkampf“ als das gemeinsame Herangehen.

Zum Abschluss wünschte Brand: „Glück auf für Schnetzenhausen 2024!“ Außerdem überreichte er Markus Bendel einen Umschlag mit 1500 Euro aus Geldern für Aufsichtsratsmandate zur Verwendung im DGH. „Der dörfliche Charakter ist etwas Gutes“, hatte Brand betont - und auf Nachfrage bestätigte Friedrichshafens Oberbürgermeister: „Zum gelungenen Gesamtbild gehört das dörfliche Umland als Ergänzung zu Kernstadt dazu.“ Dazu trage man als Stadt mit vielen kleineren Unterstützungsleistungen bei. Zur Begrüßung, zwischen den Redebeiträgen und zum Abschluss, spielte das Saxophonregister der Musikkapelle.

Weiter ging es in den Abend mit Gesprächen, Vesper und Getränken. Ein älterer Teilnehmer, der seit über 20 Jahren beim Neujahrsempfang dabei ist, bemerkte, es sei mal wieder Zeit gewesen, dass der Oberbürgermeister vorbeigeschaut habe. Eine Dame bestätigte, das sei eine Art Wertschätzung und ergänzte: „Darüber haben wir uns sehr gefreut“.