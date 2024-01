Am Bodensee Airport wurden am Freitag sechs neue Schnellladestationen für E-Autos in Betrieb genommen. Es ist der erste Ladepark, den der Betreiber Ionity überhaupt an einem deutschen Flughafen eröffnet. Nicht nur Fluggäste können ihn benutzen, sondern jedermann. Das Laden ist ohne Zahlung von Parkgebühren möglich. „Wir haben die Parkzone zur Nutzung des Ladeparks extra so umgebaut, dass man unbeschrankt und ohne Parkgebühren laden kann“, sagt Bernd Behrend, stellvertretender Marketingleiter des Flughafens. Der Weg zum Ladepark ist ausgeschildert.

Im Ladepark stehen täglich und rund um die Uhr vier Ladepunkte mit einer Ladekapazität von bis zu 350 Kilowatt sowie zwei Ladepunkte mit jeweils 200 Kilowatt zur Verfügung. „Ladesäulen mit 350 Kilowatt sind das Schnellste, was es aktuell gibt“, sagt Christoph Strecker, Country Manager von Ionity. Die Fahrzeugtechnik sei heute noch gar nicht soweit, dass diese 350 Watt voll ausgenutzt werden könnten. „Die Fahrzeuge können also noch nicht so schnell laden, wie das an diesen Ladesälen möglich wäre“, sagt Strecker.

Strom aus erneuerbaren Energien

Die Ladesäulen von Ionity akzeptieren fast alle auf dem Markt erhältlichen Ladekarten. Auch per „Plug & Charge“ kann geladen werden, auf deutsch: „Einstecken und aufladen.“ Sobald das Auto mir dem Ladestecker verbunden ist, beginnt automatisch der Ladevorgang - ohne dass eine Karte vor die Ladesäule gehalten werden muss. Die dritte Möglichkeit ist das Aufladen und Bezahlen per App. Der Strom stammt aus erneuerbaren Energien und wird vom Stadtwerk am See bezogen.

Ladezeit für 100 Kilometer nur vier Minuten

Im Idealfall brauche an den Ionity-Schnellladesäulen ein E-Auto für eine Reichweite von weiteren 100 Kilometern nur vier Minuten geladen zu werden. „Wir sehen den Ladepark als Tankstelle - und weniger als eine Gelegenheit, das Fahrzeug vollständig aufzuladen“, sagt Christoph Strecker. Der Grund: Beim aktuellen Stand der Fahrzeugladetechnik dauere es 15 bis 20 Minuten, um einen Pkw mit einem Akku-Ladestand von 10 Prozent auf 80 Prozent zu bringen, so Strecker. „Die dann noch fehlenden 20 Prozent zu laden, bis der Akku ganz voll ist, dauert aber unverhältnismäßig lang: noch einmal 15 bis 20 Minuten.“

Speziell für Fluggäste wolle der Flughafen künftig einen Ladeservice anbieten, erklärt Bernd Behrend. Dazu geben die Anreisenden die Schlüssel ihres E-Autos beim Flughafenpersonal ab, das den Wagen dann rechtzeitig bis zum Rückflugdatum auflädt.

594 Standorte in 24 Ländern Europas

Ionity wurde 2017 von Unternehmen der Autoindustrie gegründet - im Wissen, dass die Verkehrswende hin zur E-Mobilität nur dann gelingen kann, wenn die Industrie mit dem Ausbau eines europaweiten Ladenetzes in Vorleistung geht. Inzwischen habe Ionity 594 Standorte in 24 Ländern Europas, sagt Christoph Strecker. „Bis 2025 sollen es insgesamt 1000 Standorte in Europa sein“, so Strecker weiter. Dabei sei auch für den Bodenseeraum noch ein weiterer Standort geplant. Wo genau, verrät Strecker noch nicht.

Ionity ist ein Joint Venture der BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG und Volkswagen Group mit Audi und Porsche sowie Blackrock als Finanzinvestor. Die Zentrale von Ionity ist in München. Konkurrenten auf dem Markt der Ladestationen sind vor allem Tesla und Shell.