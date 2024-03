Auf mehreren Buslinien im Bodenseekreis gelten ab Samstag, 23. März, neue Fahrpläne. Sie sind auf die beginnende Tourismus-Saison abgestimmt. Während der Sommerferien fahren auf einigen Linien noch mehr Busse. Das teilt der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund Bodo mit.

Der Städteschnellbus der Linie 7394 Konstanz - Friedrichshafen - Spieleland wird laut Bodo ab 23. März wieder über den Flughafen hinaus zum Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren-Liebenau verlängert. Damit kommen Besucher aus Richtung Konstanz, Meersburg und Friedrichshafen umsteigefrei und zügig zum Freizeitpark und wieder zurück. Die Busse halten auch am Friedrichshafener Hafenbahnhof passend zu den Zeiten der Autofähre Romanshorn - Friedrichshafen.

Seelinie mit besseren Anschlüssen

Auf der Seelinie 7395 Friedrichshafen - Meersburg - Überlingen, die tagsüber alle 15 Minuten fährt, werden ab 23. März die Fahrzeiten im Bereich weniger Minuten angepasst. Damit werden die Anschlüsse zwischen Bus und Fähre in Meersburg sowie die Pünktlichkeit der Linie verbessert. In den Morgenstunden bietet der neue Fahrplan laut Bodo in Friedrichshafen bessere Zuganschlüsse in Richtung Ulm und Lindau.

Tagsüber fahren die Busse nun auch wieder im 15-Minuten-Takt zum Landungsplatz in Überlingen, nachdem die dortige Baustelle beendet ist. Zudem fährt die Linie 7395 auch in den diesjährigen Sommerferien von Baden-Württemberg einmal stündlich über Überlingen hinaus bis Bodman.

Linie 100 im Stundentakt

Die Linie 100 (Echt-Bodensee-Bus) fährt laut Bodo ab dem 23. März wieder auf der verlängerten Strecke Friedrichshafen - Meersburg - Überlingen im durchgehenden Stundentakt. Zwischen Oberuhldingen und Überlingen führt die Strecke über Mühlhofen, Affenberg, Tüfingen und Überlingen-Gewerbegebiet. Die bisherige Haltestelle Unteruhldingen-Hafen entfällt auf der Linie 100.

Linie 200 nach Lindau

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird es in den baden-württembergischen und bayerischen Sommerferien wieder die Linie 200 (Echt-Bodensee-Bus) zwischen Friedrichshafen und Lindau-Insel geben. Sie erschließt die Gemeinden am östlichen Bodensee feingliedriger als die parallel verlaufende Bahnstrecke und sorgt für zusätzliche Fahrtmöglichkeiten.

In Fahrtrichtung Deggenhausertal geht auf der Linie Linie 7384 (Start in Immenstaad) am 23. März die neue Haltestelle Markdorf-Untertor in Betrieb. Sie bietet neben der Haltestelle Bahnhofstraße eine weitere Zu- und Ausstiegsmöglichkeit im Stadtzentrum.

Erlebnisbus ab Uhldingen wieder in Betrieb

Der Erlebnisbus 1 (Linie 7399) geht am 23. März wieder in Betrieb. Zusammen mit dem Erlebnisbus 2 (Linie 7383), der ganzjährig verkehrt, werden die Pfahlbauten, das Traktormuseum, der Affenberg und das Schloss Salem wieder wie gewohnt angebunden. Bedingt durch eine längere Baustelle im Salemer Ortsteil Mimmenhausen ändert sich die Strecke beim Erlebnisbus 1.

Beide Linien im Stundentakt

Sie führt in Fahrtrichtung Bahnhof Salem ab Stefansfeld-Kapelle via Mimmenhausen-Bodenseestraße, Grundschule und Aachbrücke zum Bahnhof Salem und von dort zurück über Salem-Bildungszentrum nach Stefansfeld-Kapelle. Die Haltestelle Schlossseeallee entfällt. Beide Linien fahren ab und bis Unteruhldingen an allen Tagen im Stundentakt. Zwischen Unteruhldingen und dem Affenberg ergänzen sich der Erlebnisbus 1 und der Echt-Bodensee-Bus (Linie 100) zu einem Halbstundentakt. Das ermöglicht eine flexible Besuchsdauer ohne lange Wartezeiten auf den Bus.

Mehr Busse zwischen Überlingen und Seelfingen

Zwischen Überlingen und Seelfingen (Linie 7392 ) gibt es ab 23. März mehr Busse: Die Linie fährt an allen Tagen im Stundentakt zwischen Überlingen, Bambergen, Owingen, Billafingen und Seelfingen-Neumühle. Über Seelfingen hinaus gibt es weiterhin die auf den Schülerverkehr ausgerichteten Fahrten von und nach Stockach. Zudem besteht bei vielen Fahrten in Seelfingen-Neumühle Anschluss von und zur Linie 101 Richtung Stockach und Hohenfels.

Das neue und umfangreiche Angebot auf der Linie 7392 macht nun die Linie 692 überflüssig, die bisher zwischen Winterspüren, Seelfingen, Billafingen und Owingen auf telefonische Vorbestellung fuhr. Sie entfällt ab dem 23. März.

Fahrzeiten angepasst

Zur Verbesserung der Pünktlichkeit werden ab 23. März die Fahrzeiten zwischen Oberuhldingen und Heiligenberg (Linie 7397) leicht angepasst. In der Hauptverkehrszeit fahren zusätzliche Busse. Die letzte Fahrt des Tages, um 22.44 Uhr ab Oberuhldingen nach Überlingen, beginnt künftig bereits in Heiligenberg und fährt über Leustetten und Frickingen.