Schneider/Egger sichern sich EM–Silber

Mit einer Silbermedaille sind Sophie Schneider und Victoria Egger aus Schweden nach Friedrichshafen zurückgekehrt. Die beiden 16–Jährigen vom Württembergischen Yacht–Club sind in Stockholm bei der Europameisterschaft der vorolympischen Skiff–Klasse 29er gesegelt. In der U17–Wertung der Damen kamen sie auf Rang zwei.

173 Teams waren bei der Europameisterschaft der 29er am Start und segelten auf den Schären vor Stockholm. In vier Gruppen wurde begonnen. Den Sprung in die Gold–Fleet der besten 44 Boote hatten Schneider/Egger nach neun Qualifikationswettfahrten äußerst knapp verpasst: Ein punktgleiches Team schaffte auf Rang 44 den Sprung in die Gold–Fleet. Schneider/Egger mussten auf Platz 45 in die Silber–Fleet — eine bittere Entscheidung für die beiden Seglerinnen. In wiederum vier Gruppen (Gold, Silber, Bronze, Smaragd) wurde geteilt, nun nach den Platzierungen aus der Qualifikation.

15 Punkte Vorsprung

In der Silber–Fleet begannen Schneider und Egger dann jedoch fulminant mit einem Laufsieg. Schneider/Egger behaupteten sich bei anspruchsvollen Bedingungen mit zwei vierten Plätzen zum Schluss der EM mit 15 Punkten Vorsprung an der Spitze der Silber–Flotte. Mit dem Gesamtrang 45 in der Rangliste der 173 Crews waren sie zugleich zweitbestes Damenteam in der U17–Wertung und wurden mit der Silbermedaille belohnt. Ihre nächste große Regatta wird Anfang Oktober die deutsche Meisterschaft in Greifswald sein.

Vier weitere Teams mit WYC–Beteiligung waren bei der 29er–EM ebenfalls am Start. Henri Hallmann und Linus Lautenschläger (Konstanzer Yacht Club/WYC) kamen auf Rang 63, Anna–Maria Bachschmid und Elisabeth Niedermeier (WYC) auf Rang 81, Finn Meichle und Ole Guntermann (WYC/Deutscher Touring Yacht–Club) auf Rang 119 sowie Jana Schneider und Augustin Mayer (WYC) auf Platz 145.