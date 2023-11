Hohe Zinsen, steigende Bau- und Materialkosten und nicht zuletzt die Unsicherheiten im Hinblick auf energiepolitische Vorgaben haben den Bau-Boom der vergangenen Jahre auch am Bodensee jäh gestoppt.

Vor diesem Hintergrund wird auch die geplante Bebauung des Schlossgarten-Areals an der Friedrichstraße noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Zumal immer noch nicht feststeht, wie ein Neubau als städtebaulicher Akzent genutzt werden soll.

„Die Rahmenbedingungen haben sich deutlich verändert. Das macht es im Moment schwierig“, sagt Michael Kling, Geschäftsführer der OS2K Projekt GmbH & CO. KG, der das Grundstück gehört.

So hoch würde das Haus werden, wenn ein Hotel mit 12 Geschossen entstehen würde. Das Netzwerk für Friedrichshafen sah die Pläne für einen städtebaulichen Hochpunkt auf dem Schlossgarten-Areal seit jeher kritisch. (Foto: Foto: Wick & Partner )

Dass er und seine Mitgesellschafter noch keinen Vorentwurf bei der Stadt eingereicht haben, liegt aber auch daran, dass die Investoren noch keine finale Entscheidung zur angestrebten Nutzung des geplanten Neubaus getroffen haben ‐ diese aber entscheidenden Einfluss auf die Architektur des Gebäudes hat.

Gegenwind aus der Bevölkerung

Pläne für ein Hotel mit zwölf Geschossen hatten Anfang 2021 kräftigen Gegenwind aus der Bevölkerung entfacht. Ob sie aktuell im Gemeinderat eine Mehrheit finden würden, ist auch vor diesem Hintergrund unklar.

Warum sich die Investoren noch nicht festgelegt haben, hängt laut Michael Kling aber auch damit zusammen, dass es zwischenzeitlich einen Gesellschafterwechsel innerhalb der OS2K Projekt GmbH & CO. KG gegeben hat. Wolfgang Kleiner sei auf eigenen Wunsch aus der Gesellschaft ausgeschieden.

Kein Zeitdruck für die Investoren

Unter Zeitdruck stehen die Investoren nicht. Das Bestandsgebäude wird momentan noch genutzt, um Geflüchtete unterzubringen. Laut Auskunft des Landratsamts bietet es Platz für 46 Menschen, aktuell leben 40 dort. Der Mietvertrag mit dem Bodenseekreis läuft noch bis 30. Juni 2025.

„Eine mögliche Nutzung darüber hinaus hängt von der künftigen Asylsituation, anstehenden baulichen Maßnahmen, aber natürlich auch von den Plänen des Eigentümers ab“, heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamts.

Am ehemaligen Hotel nagt der Zahn der Zeit

Spätestens bis zum Ablauf des Mietvertrags wollen die Investoren eigentlich so weit sein, dass sie die Neubaupläne vorantreiben können. Zumal am ehemaligen Hotel Schlossgarten stetig der Zahn der Zeit nagt.

„Im Moment funktioniert das noch gut und natürlich halten wir das Gebäude instand, so lange es genutzt wird. Erst im vergangenen Jahr haben wir eine neue Heizung eingebaut. Aber irgendwann wird’s schwierig“, sagt Kling.

Er hofft, dass sich die Lage in der Baubranche in den kommenden ein, zwei Jahren wieder so normalisiert, dass er und seine Partner mit kalkulierbarem wirtschaftlichen Risiko loslegen können.