Schlechtes Wetter ist kein Hindernis für Klufterns junge Naturforscher

Ein ereignisreiches erstes Jahr liegt hinter den BUND-Spechten Kluftern. So heißt die Kindergruppe, die unter der Leitung von Ursula Carle ihre Umwelt mit allen Sinnen begreift und erlebt. Auf spielerische Weise setzen sich 33 Kinder im Grundschulalter im Projekt „Erlebniswerkstatt Natur“ mit der Natur und den Tieren rund um Kluftern auseinander.

Weil die Nachfrage so groß ist, hat das Betreuerteam die Gruppe aufgeteilt und bietet das monatliche Angebot in doppelter Ausführung an - einmal für die älteren und einmal für die jüngeren Naturforscher.

Bei Wind und Wetter alle mit dabei

Die Mission ist packend und das sechsköpfige Team um die promovierte Professorin für Elementar- und Grundschulpädagogik Ursula Carle weiß mit seinen Angeboten zu begeistern. Ansonsten würden die Kinder sicherlich nicht bei Wind und Wetter auf der Matte stehen. Zuletzt haben sie sich gemeinsam mit Jäger Andreas Keßler bei Schneeschauern und kaltem auf Spurensuche in den Wald begeben.

1 von 8

Im Schutz der ehemaligen Grillhütte erwartet Keßler die Kinder, die den Weg von Kluftern in den Wald zu Fuß zurücklegen. Ehe sie gemeinsam ins Waldstück Eschenmoos gehen, erzählt der Jäger wie die Wildtiere leben. Er macht die BUND-Spechte darauf aufmerksam, dass abgeknabberte Äste auf Reh-Familien hindeuten und Schubberspuren den Juckreiz junger Böcke sichtbar machen. Denn sie wollen die Haut loswerden, die sich über dem jährlich neu wachsenden Geweih bildet.

Das überrascht sogar den Jäger

Nach wenigen Schritten entdecken die Kinder erste Hinweise. Rechts und links führt jeweils ein schmaler Pfad ins Dickicht: Hier überqueren Rehe und andere Waldbewohner den Weg. „Gibt es hier auch Wildschweine?“, will Joris wissen. „Vermutlich nicht, denn hier in der Gegend sind die Waldstücke fast zu kleinteilig“, erklärt Keßler.

Neues Team mit vielen Ideen Die BUND-Spechte in Kluftern gibt bereits seit geraumer Zeit. Während der Corona-Jahre lag die Gruppe allerdings auf Eis. Die pensionierte Professorin für Elementar- und Grundschulpädagogik Ursula Carle ließ sich Anfang 2023 für die Leitung gewinnen. „Die Anfrage passte und ich freue mich, wieder mit einer Kindergruppe praktisch zu arbeiten“, erklärt Carle, die sich in ihrem Berufsleben häufig auf wissenschaftlicher Basis mit der Erziehung und Lehre von Kindern beschäftigt hat. Zu ihrem pädagogischen Team gehören Alina Musch, Rosita Speck, Rebekka Carle, Heinz Metzen, Ökologin Alice Browning und Angelika Christen – Erzieherin im Ruhestand. Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Team Termine für zwei Gruppen pro Monat an. Zu diesen Themen gab es bereits Angebote: Kürbis, Biber, Apfel, Orientierung im Wald und Kartenlesen, Löwenzahn, Bach, Sonnenuhr, Feuer, Erdbeer-Nachernte, Bäume in Kluftern, Frühblüher mit Blumenzwiebeln stecken und Tierspuren im Wald. Eine reiche Ideensammlung gibt es, auf der auch viele eigene Vorschläge der Kinder zu finden sind. Bei gutem Wetter erkunden die BUND-Spechte die Natur, bei schlechtem Wetter dürfen sie in die Lebensräume von Jung und Alt ausweichen. Unterstützt wird die Gruppe vom BUND Markdorf und der Stadt Friedrichshafen durch Geld aus dem Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement. Das Leitungsteam ist zu erreichen unter [email protected] (sap)

Genau weiß er das allerdings nicht, denn sein Jagdrevier liegt oberhalb von Stadel am Gehrenberg. Wenige Minuten später allerdings wird der erfahrene Waidmann eines besseren belehrt: ein einzelner Klauenabdruck, gut versteckt unter nassem Herbstlaub. Das sogenannte Trittsiegel beweist, auch durch das Klufterner Hinterland ziehen Wildschweine.

Der Wald erzählt viele Geschichten

„Das hätte ich jetzt nicht gedacht“, zeigt sich Begleiterin Angelika Christen erstaunt. „Aber sind Wildschweine normalerweise nicht in einer Gruppe unterwegs?“, will es ehemalige Erzieherin genau wissen. Keßler nickt, vermutet aber, dass es sich um einen jungen Eber auf Wanderschaft handelt: „Möglicherweise sucht er nach einem eigenen Revier.“

Die Gruppe schlägt sich weiter durchs Unterholz und trifft auf einen Dachsbau. Spannend, was der Wald so erzählt, wenn man genau hinschaut. Zweieinhalb Stunden später trifft die Gruppe wieder am Unterstand ein. „Mir ist wichtig, dass die Kinder Bewegung haben, die Umgebung kennen, Kontakt zur Natur aufbauen und im Laufe der Zeit auch eine Achtung gegenüber der Natur entwickeln“, sagt Ursula Carle.

Von Kürbissen, Erdbeerfeldern und dem Baumeister Biber

Jedes Gruppentreffen ist didaktisch perfekt aufbereitet. Die Kinder haben Laufzettel und erarbeiten sich vor oder nach dem Ausflug mit ihren Begleitern das jeweilige Thema. Als Projekt „Erlebniswerkstatt Natur“ fördert die Stadt Friedrichshafen die Gruppe. Die Mittel aus dem Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement ermöglichen es Ursula Carle und ihren engagierten Helfern, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Ich freue mich schon darauf, wenn die im Frühjahr blühen. Jasmin, 6 Jahre

Seit den Sommerferien haben sich die Kinder beispielsweise mit dem Anbau von Kürbissen beschäftigt und auf dem Obsthof Arnold selbst Kürbiskernöl gepresst. Oder mit Hilfe der Bauhofmitarbeiter säckeweise Blumenzwiebeln im Ortsgebiet gesteckt. „Ich freue mich schon darauf, wenn die im Frühjahr blühen“, sagt die sechsjährige Jasmin.

Gruppenleiterin ist stolz auf die jungen Forscher

In den ersten Gruppenstunden zu Jahresbeginn ging es um den Biber als Landschaftsgestalter. Aber auch um die Konflikte, die es seit der Wiederansiedlung des tierischen Baumeisters gibt. Auf ihrer Entdeckertour entlang der Brunnisach fanden die Kinder viele Spuren, Biberhöhlen und -rutschen, die dem Nager als Einstieg ins Wasser dienen.

Empfohlene Artikel Kinderbetreuung Friedrichshafen will weiter jedem Kind einen Kita-Platz bieten q Friedrichshafen

Doch zurück in den kalten Winterwald. An diesem Freitag sind alle Kinder gekommen. Dass die jungen Naturforscher immer mit Feuereifer bei der Sache sind, macht Ursula Carle und ihr Team stolz. Und als hätte die Gruppe eine Belohnung verdient, kämpft sich zum Ende des Ausflugs noch einmal die Sonne hinter den dicken Wolken hervor und verleiht dem Wald eine mystische Stimmung.