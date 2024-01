Erst geht der Ladendiebstahl schief, dann schnappt ihn die Polizei und zum Schluss landet er im Krankenhaus. Der Mann versuchte in einem Einkaufsmarkt in der Ailinger Straße eine Flasche Hochprozentiges zu klauen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

An der Kasse sprach der Ladendetektiv den 38-Jährigen an. Der Mann gab den Alkohol zwar zurück, stieß den Detektiv aber zur Seite. Zu Fuß versuchte er über einen Weg entlang der Rotach zu fliehen. Dort sprang er in eine Dornenhecke, um sich zu verstecken. Dabei verletzte er sich an zahlreichen Dornen im Gesicht.

Die Polizei fand ihn und nahm ihn vorläufig fest. Die Verletzungen des 38-Jährigen waren so schwer, dass er über gesundheitliche Probleme klagte. Deshalb brachte ihn der Rettungswagen in die Klinik. Jetzt wartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf ihn.