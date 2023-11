Zwei Gruppen, die aus jeweils etwa fünf Personen bestanden, haben sich am Mittwochmorgen vor einer Diskothek in Friedrichshafen geschlagen haben. Laut Polizeibericht wurden die Leute wurden unter Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen getrennt und deren Personalien aufgenommen. In Markdorf ging es ebenfalls vor einer Disko rund.

Der Auslöser und der genaue Ablauf der Schlägerei in Friedrichshafen konnte in der Nacht nicht herausgefunden werden, heißt es. Dies werde Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Mindestens eine Person, ein 27 Jahre alter Mann, wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Über die Verletzungen der weiteren Beteiligten liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor, teilt die Polizei mit.

Auf 27-Jährigen eingetreten

Vor einer Diskothek in Markdorf kam es am frühen Mittwochmorgen ebenfalls zu einer Schlägerei. Dort lieferten sich dem Polizeibericht zufolge auf dem Parkplatz zunächst mehrere betrunkene Personen eine verbale Auseinandersetzung.

Diese habe sich zu einem Gerangel entwickelt, in dessen Verlauf mehrere bislang unbekannte Täter auf einen 27-Jährigen eintraten. Dadurch sei dieser leicht verletzt worden. Polizisten kontrollierten im näheren Umfeld mögliche Tatverdächtige, heißt es weiter. Deren genaue Tatbeteiligung ist derzeit noch nicht bekannt und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.