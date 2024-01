Schlägerei auf Fasnetsparty in Ailingen - 26-Jähriger wird verletzt

Auf einer Fastnachtsveranstaltung in Ailingen sollen in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 2.30 Uhr, zehn Festgäste in Streit geraten sein. Das haben Zeugen gegenüber der Polizei berichtet.

Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, wurde ein 26-Jähriger mit einer Glasscherbe am Handgelenk verletzt, als er die Kontrahenten trennen wollte. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten alle Tatbeteiligten. Zur Behandlung seiner Schnittverletzung wurde der Geschädigte ins Krankenhaus gebracht. Der Auslöser für die Schlägerei und wer daran beteiligt war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.