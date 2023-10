Polizei ermittelt

Schlägerei am Stadtbahnhof in Friedrichshafen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Am Stadtbahnhof in Friedrichshafen hat es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben (Symbolbild). (Foto: Karl-Josef Hildenbrand )

Zwei Männer sind am Samstagabend in Streit geraten. Drei weitere Personen mischten sich ein, trennten die Streithähne, schlugen dann aber selbst auf den am Boden liegenden ein.

Veröffentlicht: 22.10.2023