Schilder in der Friedrichstraße: Ein Denkmal für die Lieblingsbaustelle?

Hach, was war das doch für eine spannende Zeit, als die Friedrichstraße umgebaut worden ist. Noch immer haben wir den Duft von frischem Teer in der Nase und das Tönen der gigantischen Maschinen, die den Asphalt abfräsen, in den Ohren.

Sperrungen, Verwirrungen und ein Sicherheitsdienst mit Türsteher–Funktion für eine komplette Straße: Was haben wir nicht gestaunt, gelacht und uns aufgeregt über diese Baustelle. Da könnte man fast nostalgisch werden, oder?

Zum Glück werden wir auch Monate nach dem Ende der Bauarbeiten noch wirkungsvoll an diese prägende Zeit erinnert. Denn am südlichen Gehweg (Das ist dort, wo jetzt keine Radler mehr fahren dürfen!) stehen an mehreren Stellen nach wie vor Schilder der Baufirma. Quasi als Denkmal.

Steckt dahinter reine Vergesslichkeit? Geniale Werbung? Nein, vermutlich handelt es sich einfach um ein Abschiedsgeschenk für die Häflerinnen und Häfler — damit sie niemals ihre Lieblingsbaustelle vergessen.