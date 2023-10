„Schildbürgerstreich“, „frustrierend“, „städtebaulicher Offenbarungseid“, „merkwürdiges Gefühl“ ‐ die Stadträtinnen und Stadträte sparten nicht an deutlichen Worten angesichts des Plans der Verwaltung, die „Sanierungsmaßnahme Hinterer Hafen“ vorzeitig zu beenden.

Am Ende der emotionalen Debatte lehnte die große Mehrheit des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) am Dienstagabend den Rathausvorschlag ab. Wie es nun weitergeht mit dem Filetstück direkt am Seeufer, bleibt offen.

Antrag aus dem Jahr 2015

In einem Sanierungsgebiet ist grundsätzlich der Zugang zu staatlichem Fördergeld erleichtert. Im Jahr 2015 hat die Stadt deshalb die Ausweisung des Hinteren Hafens zu einem solchen Gebiet beantragt und 2016 die entsprechende Zusage vom Land bekommen.

Der Förderrahmen lag laut Rathaus bei 2,33 Millionen Euro, das Fördergebiet reichte bis zum Beginn der Ailinger und der Löwentaler Straße. Sichtbar passiert ist seitdem ‐ nichts.

Falsches Verfahren gewählt?

Ein Problem offenbar: Für das Sanierungsprogramm war ein sogenanntes „einfaches Verfahren“ gewählt worden, bei dem man davon ausgeht, dass kein angrenzendes Grundstück durch die Sanierung an Wert gewinnt. Offenbar die falsche Wahl. Nach aktueller Einschätzung der Verwaltung hätte man auf ein „klassisches Sanierungsverfahren“ setzen müssen.

Dies sieht vor, dass Grundstückseigentümer für die Wertsteigerung ihres Eigentums Ausgleichszahlungen zu leisten haben und sich so an den Baukosten beteiligen. Man darf davon ausgehen, dass es an diesem Punkt Ärger mit einem oder mehreren Eigentümern in dem Viertel gab. Mit wem und worüber wollte Erster Bürgermeister Fabian Müller öffentlich nicht preisgeben.

Land könnte Stecker ziehen

Weil ein Wechsel der Verfahrensart anscheinend nicht möglich ist, bis dato keine Maßnahmen im Bereich des Hinteren Hafens geplant oder beschlossen sind und die Förderung Ende April 2025 sowieso ausläuft, schlugen Müller und Stefanie Fritz, Leiterin des Stadtplanungsamts, vor, das Sanierungsgebiet von sich aus zu beerdigen. Man laufe sonst Gefahr, dass das Land den Stecker zieht, was mit Blick auf andere städtebauliche Maßnahmen und deren Förderung nicht sinnvoll sei.

Diese Rechnung hatten die beiden aber ohne den PBU gemacht. Der wollte nicht nur der formalen Argumentation der Verwaltung nicht folgen, der war vor allem sauer ob der Tatsache, dass sich am Hinteren Hafen viele Jahre lang nichts Sichtbares bewegt hat.

„Schildbürgerstreich“

Heinz Tautkus (SPD) bezeichnete den Vorgang als „Schildbürgerstreich“. Man müsse jetzt erst recht in die Planungen für das Areal einsteigen. Regine Ankermann (Grüne) nannte es frustrierend, dass acht Jahre lang buchstäblich nichts passiert sei.

Mirjam Hornung (CDU) berichtete von einem „merkwürdigen Gefühl“, dass man jetzt nach unzähligen Sitzungen zu dem Thema vor vollendete Tatsachen gestellt werde. Friedrichstraße und Uferpark hätten offenbar die Aufmerksamkeit abgezogen. Philipp Fuhrmann (Netzwerk) sprach von einem „städtebaulichen Offenbarungseid“.

„Ein Skandal“

Es sei „ein Skandal, dass man so lange untätig geblieben ist“. Er forderte, die zugesagten zwei Millionen Euro umgehend zu verbauen. Auch Jochen Meschenmoser (Freie Wähler), Marion Morcher (ÖDP) und Gaby Lamparsky (FDP) sprachen sich dafür aus, die Neugestaltung des Hinteren Hafens zeitnah anzupacken.

Der Unmut des Gremiums zeigte sich am Ende im Abstimmungsergebnis: Für den Vorschlag, das Sanierungsgebiet aufzuheben, votierten nur zwei Räte. Zwei enthielten sich der Stimme, elf stimmten mit Nein. Endgültig entscheiden muss allerdings der Gemeinderat am 23. September.

Erst seit sieben Monaten im Amt

Fabian Müller und Stefanie Fritz tragen persönlich beim Thema Hinterer Hafen keine große Verantwortung. Sie sind erst seit zwei Jahren beziehungsweise sieben Monaten im Amt.

Ihr Vorschlag, statt des Hinteren Hafens an drei anderen Stellen in der Stadt ‐ alte B 31 in Fischbach, Fallenbrunnen und das Areal rund um die beiden Gymnasien und die Pestalozzischule ‐ die Ausweisung eines Sanierungsgebietes zu prüfen, ging aber trotzdem baden: zwei Ja-Stimmen, elf Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen.

Hilft eine Projektgesellschaft?

Aufhorchen ließ indes der Vorschlag des Baubürgermeisters, künftig bei großen Stadtentwicklungsthemen auf Projektgesellschaften zu setzen. Vorstellen könne er sich dies, so Müller, zum Beispiel im Fallenbrunnen und im Hinteren Hafen.