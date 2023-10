Schiff ahoi! 41.200 Besucherinnen und Besucher haben die 62. Ausgabe der internationalen Wassersport-Ausstellung in diesem Jahr das Messegelände und den Interboot-Hafen besucht (2022: 49.800). Im nächsten Jahr dauert die Interboot nur noch fünf Tage, sie findet vom 25. bis 29. September statt.

Laut Pressemitteilung gab es auf der Messe die neuesten Trends und die komplette Bandbreite an Booten, Boards und Zubehör. Informative Vorträge und Seminare seien ebenso gefragt gewesen wie das Rahmen- und Mitmachprogramm.

Zufriedene Aussteller

„Die Interboot hat erneut gezeigt, wie beliebt das Thema Wassersport in der Vierländerregion ist. Trotz aktuell herausfordernder Wirtschaftslage freuen wir uns über viele positive Rückmeldungen. Die große Mehrheit der 352 Aussteller und vertretenen Firmen war mit dem Messeverlauf zufrieden und berichtet von einem fachkundigen Publikum und guten Verkaufsgesprächen“, bilanziert Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann.

Interboot 2024 Termin fürs nächste Jahr steht Die nächste Interboot findet vom 25. September bis 29. September 2024 statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.interboot.de

Auch wenn der Publikumsverkehr konjunktur- und wetterbedingt nicht ganz so hoch war wie im vergangenen Jahr berichtet Projektleiter Felix Klarmann: „Die Stimmung bei den 352 ausstellenden Unternehmen und den Besuchenden war sehr gut“. Viele seien gekommen, um sich über Neuheiten aus der Branche zu informieren.

Gute Verkaufsgespräche

„Es gab intensive Beratungen und viele Besichtigungstermine auf den Booten, inklusive Kaufabschlüsse. Neun erfolgreiche Tage liegen hinter uns. Jetzt nehmen wir Kurs auf 2024 und richten unseren Fokus voll auf die fünf Tage Laufzeit. Dabei wollen wir bewusst die Chance nutzen, um gemeinsam mit den Kunden die Interboot weiterzuentwickeln, und wir werden zukünftig viele Komponenten verändern“, so der Projektleiter.

Sonja Meichle, Geschäftsführerin von Meichle + Mohr, zeigt sich mit dem Messeverlauf 2023 zufrieden. „Wir hatten sehr starke Tage. Vor allem unter der Woche gab es gute Verkaufsgespräche, sowohl im Bootsbereich als auch im Bereich Funktionsbekleidung und Schuhe. Unter der Woche hat man oft interessiertere und fachkundigere Besucherinnen und Besucher. Man kann aber festhalten, dass es im Gesamten ein sehr gutes Publikum war. Wir stehen auch voll hinter den zukünftig fünf Tagen Laufzeit.“

Inter-Dive und Nadelwelt

Optimale Wetterbedingungen herrschten der Mitteilung zufolge für Testfahrten mit Mini-Segelbooten und für das Aktionsprogramm auf dem Messe-See. So schauten an den beiden Wochenenden viele Besucherinnen und Besucher dabei zu, wie der vierfache Jetski-Freestyle-Europameister Niels Willems einen Backflip nach dem anderen vollführte oder wie die Hunde der DLRG-Rettungsdemonstrationen Menschen aus dem Messe-See zogen.

Für volle Geländebelegung in Friedrichshafen sorgten zudem zwei Gastveranstaltungen an den beiden Interboot-Wochenenden, heißt es. So fanden parallel zur internationalen Wassersport-Ausstellung die Inter-Dive (21. bis 24. September) sowie die Nadelwelt (29. September bis 1. Oktober) statt.