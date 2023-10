Wer bei Sonnenschein auf der Terrasse des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH) eine Tasse Kaffee genießt, weiß den traumhaften Blick über den Bodensee und die Berge zu schätzen. Doch so idyllisch sich der bewirtschaftete Außenbereich tagsüber darstellt, spätabends ist er das schon lange nicht mehr.

In manchen Nächten treffen sich dort um die 40 Personen. Und ihre teils wirklich unappetitlichen Hinterlassenschaften lassen darauf schließen, dass sie ausufernde Partys feiern. „Wir finden zerschlagene Flaschen, Scherben, Kippen und an manchen Tagen auch Erbrochenes“, erzählt Julian Grüter, Betriebsleiter bei der Firma Zehrer, die seit 2015 Pächter der Gastronomie ist.

„Bevor wir die Terrasse für Besucher öffnen können, ist für unsere Mitarbeiter aufräumen und putzen angesagt. Das kostet uns mindestens eine halbe Stunde“, führt Grüter aus. „Auch diese Arbeitszeit müssen wir natürlich bezahlen.“

An manchen Tagen fischen seine Mitarbeiter auch Stühle aus dem See, die die ungebetenen Besucher dort hineingeworfen haben. „Teilweise schmeißen sie Tische um und verbiegen die Tischbeine oder lassen ihre Energie an den großen Blumenkübeln aus.“

Nicht gut fürs Image

Für den wirtschaftlichen Schaden muss der Pächter selbst aufkommen. Doch auch das Image leidet: „Wir haben Sonntag und Montag Ruhetag und so dauert es manchmal bis Dienstagvormittag, bis die Sauerei vom Wochenende beseitigt ist. Das ist weder für unsere Außenwirkung noch für die Stadt Friedrichshafen gut.“ Genau dies bestätigt die Leserzuschrift einer Frau, die regelmäßig ihren Hund im Uferbereich am GZH ausführt.

Da ist von „Vandalismus“ und einem „Schandfleck“ die Rede. „Diesem Treiben muss endlich Einhalt geboten werden“, fordert die Leserin, deren Name der Redaktion bekannt ist. Sie fragt, wer denn nachts für das Gelände zuständig ist und ob es keinen Hausmeister oder eine Security gibt. „Wenn es da nachts um zwei, drei Uhr losgeht, sind unsere Angestellten nicht mehr da“, erklärt Grüter. „Und auf eigene Rechnung eine Security-Firma zu engagieren, ist finanziell nicht darstellbar.“

Das ist in manchen Nächten zu gefährlich. Julian Grüter

Nach langen Schichten habe das Personal auch mal versucht, die Gruppen von der Terrasse zu verscheuchen oder der Nachtportier habe nach dem Rechten gesehen. „Allerdings herrscht dort eher eine aggressive Grundstimmung und alleine lässt sich nichts gegen große Personengruppen ausrichten“, sagt der Betriebsleiter auch in Hinblick auf eine vorhandene Sprachbarriere: „Man kann von keinem unserer Angestellten verlangen, diese Situation zu klären. Das ist in manchen Nächten zu gefährlich.“

Die Polizei nimmt das Gelände rund um das GZH bislang nicht als Brennpunkt war. Es werde, ebenso wie die Häfler Innenstadt, regelmäßig in Streiffahrten überprüft, schreibt die Pressestelle der Polizei. Dem Revier in Friedrichshafen seien keine Sachverhalte bekannt, die über Ruhestörungen hinausgehen. Straftaten seien keine angezeigt worden.

„Sollten Passanten oder Angestellte angepöbelt oder gar Opfer von Straftaten werden, werden diese gebeten, sich unbedingt beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden“, schreibt Polizeisprecher Christian Sugg. Dann könnten die Kollegen die Örtlichkeit, „sofern es die Sachlage hergibt und dies erforderlich ist, stärker in den Fokus der polizeilichen Maßnahmen rücken.“

Die Firma Zehrer ist mit der Stadt Friedrichshafen im Gespräch, die das Graf-Zeppelin-Haus verpachtet. Eine gemeinsame Marschrichtung werde noch entwickelt. „Wir sind wegen der Vorkommnisse konstant mit den Verantwortlichen des Restaurants in Verbindung“, bestätigt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. „Wir prüfen, ob künftig eventuell ein Security-Dienst eingeschaltet wird.“

Zeitaufwändige Maßnahmen

Die Stadt schlägt vor, Tische und Stühle beim Restaurant über Nacht wegzuräumen oder mit einem Kettenschloss abzusperren. „Dann würden die Jugendlichen hier auch keine Sitzgelegenheit mehr vorfinden“, schreibt Kreuzer. Die Möbel täglich rein- und raus zu räumen sei zeitlich nicht darstellbar, erklärt Grüter. Sie zusammenzuschließen hätten sie versucht, doch auch das habe keine Veränderung gebracht.

Empfohlene Artikel Unterwegs ohne Hindernisse Friedrichshafen macht sieben Bushaltestellen barrierefrei q Friedrichshafen

Im nächsten Schritt plant die Firma Zehrer Bewegungsmelder und eine Flutlichtanlage installieren zu lassen. „Wir hoffen, die fühlen sich davon gestört“, so Grüter. Die Stadt überlegt zudem, um weniger Sitzgelegenheiten für abendliche Aufenthalte zu bieten, die Bänke vor dem Haupteingang abzuschrauben und das WLAN zu verschlüsseln. Kreuzer: „Dann finden die Jugendlichen rund um das GZH keinen frei zugänglichen Anschluss mehr vor.“

Scheiben zertrümmert und Rahmen abgerissen

Denn nicht nur die Terrasse zeugt von den nächtlichen Versammlungen. „Immer wieder werden nachts Toiletten, Leuchten, Spiegel und Türen demoliert“, schildert die Pressestelle. Es würden auch Scheiben zertrümmert, Bilderrahmen abgerissen und Verschmutzungen hinterlassen. Während die Stadt von Jugendlichen spricht, nehmen Mitarbeiter der Firma Zehrer eher junge Männer verschiedenen Alters auf der Terrasse wahr.

Die Firma Zehrer hofft, dass die kühler werdenden Temperaturen das Problem für diese Saison lösen werden. Denn erfahrungsgemäß sei mit den nächtlichen Gelagen auf der GZH-Terrasse Schluss, sobald es ungemütlicher werde und die Außenmöbel ins Winterlager verschwinden.