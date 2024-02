Schellhaase ist nun offiziell neue Schulleiterin

Jetzt ist es offiziell: Monika Schellhaase ist neue Schulleiterin der Grundschule Ailingen und Berg. Sie bekleidet das Amt bereits seit Schuljahresbeginn, hat sich ins Metier eingearbeitet, das Kollegium kennen- und schätzengelernt und ist im Rahmen einer Feierstunde nun offiziell begrüßt worden.

Neben Schulrätin Sarah Fesca, Ortsvorsteher Andreas Lipp, Gerold Ehinger in seiner Funktion als geschäftsführender Schulleiter der Häfler Schulen, der Schuldekanin Birgit Rathgeb-Schmitt und Bettina Daurer als stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats, hießen insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit ihren humorvollen und fetzigen Beiträgen die neue Schulleiterin willkommen.

Monika Schellhaase stammt gebürtig aus Ulm. Nach dem Abitur studierte sie Sportwissenschaft und Sozialpädagogik sowie im Anschluss Pädagogik, Mathematik, Heimat- und Sachunterricht. Ihr zweites Staats- examen absolvierte sie 1993 für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Danach war sie im Laufe der weiteren beruflichen Laufbahn als Klassenlehrerin, Ausbildungslehrerin, Fachberaterin im Schulamt Markdorf sowie im Staatlichen Seminar für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Seminar Weingarten tätig. In jedem Bereich war sie für verschiedene Schwerpunktthemen zuständig. Eines scheint ihr dabei besonders am Herzen zu liegen: die Weiterentwicklung der Schule als Bildungs- und Begegnungsstätte.

Monika Schellhaase war von Schulrätin Sarah Fesca im Vorfeld gefragt worden, welche Visionen sie für die Grundschule Ailingen/Berg habe. „Als Überschrift meiner Visionen könnte stehen: Ich möchte die Grundschule Ailingen zu einem Ort machen, an dem das Lernen nicht nur eine Pflicht, sondern ein inspirierendes Abenteuer ist“.

Eine Aufgabe, die sie gemeinsam mit der Schulgemeinschaft in Angriff nehmen will. „Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue ins Gedächtnis rufen, dass wir keine Fächer, sondern Kinder unterrichten“. Sie wünscht sich eine Schule, in der Kinder in Zusammenhängen denken und durch deren eigene Neugierde angetrieben werden, zu lernen. Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften sollten nicht isoliert, sondern in einem lebendigen Zusammenhang erfahren und erforscht werden.

„In meiner Vision sind die Kinder nicht nur passive Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern aktive Gestalterinnen und Gestalter ihres Lernens“, sagt Monika Schellhaase in ihrer Antrittsrede. Sie sei überzeugt, dass ein praxisorientierter Lernansatz, bei dem Projekte initiiert werden, um Unterrichtsinhalte in „echten und praktischen Situationen“ zu vermitteln, die Schülerinnen und Schüler begeistern werden und somit auch ihrer Lernmotivation nachhaltig steigern werde.

Mit Blick auf die Zukunft sehe sie auch die Ganztagsschule 2026 als Chance und nicht als Last. „Ganztagsschule als ganzheitliches Konstrukt, ohne Trennung zwischen Betreuung und Unterricht, als Miteinander in multiprofessionellen Teams, mit Einbeziehung von Bildungspartnern, von Vereinen und Institutionen der Ortschaften…“ sieht sie als eine Möglichkeit für mehr Bildungsgerechtigkeit.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt kristallisierte sich in ihrer Rede heraus: Schule sei ein Ort der Demokratie. In den heutigen Zeiten, in denen ein besorgniserregender Rechtsruck wahrgenommen werde, sei es umso wichtiger, Kinder in demokratische Prozesse einzubinden und diese zu vermitteln. „Sie müssen lernen, wie wichtig es ist, andere Meinungen zu respektieren, Empathie zu zeigen und sich für eine offene und gerechte Gesellschaft einzusetzen. Wir werden Projekte und Initiativen fördern, die das Verständnis für Demokratie, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit stärken“.

Monika Schellhasse steckt voller Ideen und Enthusiasmus für die Schülerinnen und Schüler, für ihr Kollegium und weiteren Mitarbeitern der Grundschule.

Als sie Rednerpult und Bühne verließ, war sie in jedem Fall sehr viel reicher: und zwar um 278 Giraffenbilder. Jedes Grundschulkind aus Ailingen und Berg hatte eine Giraffe gemalt - das Symbol der Schule, „denn kein Landtier hat ein so großes Herz wie die Giraffe“, klärt eine Schülerin auf.