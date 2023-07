Bislang Unbekannte haben am Montag gegen 23.45 Uhr mehrere Scheiben eines Restaurants in der Schanzstraße in Friedrichshafen mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden kann laut Polizeibericht aktuell noch nicht beziffern werden.

Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.