Es piept am Gebäudekomplex Seestatt am Häfler Stadtbahnhof. Der Grund: Die Hausverwaltung hat Ultraschallsender angebracht, die einen unangenehmen hohen Ton aussenden - um zu verhindern, dass sich dort unliebsame Gäste aufhalten. Ein Ohrenarzt warnt: Dass die Geräte einen Hörschaden verursachen, könne nicht ausgeschlossen werden.

In der Seestatt sind Wohnungen, mehrere Firmen, ein Coworking-Space und ein Supermarkt untergebracht. Allerdings habe es Probleme mit „allem möglichen Klientel“ gegeben, wie es Stefan Nachbaur ausdrückt. Er ist Geschäftsführer der Immobilienfirma Prisma in Friedrichshafen, der die Seestatt gehört.

Insbesondere in den Sommermonaten hätten Leute in der Gasse zwischen den vier Gebäuden der Seestatt unter anderem laut Musik gehört und so die Bewohner gestört.

Video: Marcus Fey / Simon Federer Video: Marcus Fey / Simon Federer

Wer sich bei Anwohnern umhört, erfährt, dass sich dort rund 20 bis 30 Personen aufgehalten hätten, Betrunkene Flaschen durch die Gegend geworfen und ihr (kleines oder großes) Geschäft verrichtet hätten.

Zwei unscheinbare Lautsprecher

Nach Beschwerden habe Prisma vor ungefähr einem halben Jahr zwei Ultraschallsender installiert, deren Ton einen Aufenthalt für junge Menschen wenig angenehm gestaltet, berichtet Nachbaur. Die grauen Lautsprecher hängen am weißen Gebäude. Sie sind beide zum Innenbereich der Seestattgebäude hin ausgerichtet - dort, wo „immer was geboten“ gewesen sei, so Nachbaur.

Des Weiteren soll ein Bauzaun verhindern, dass sich die Feiernden auf einer Fläche in der Gasse niederlassen. Nachbaur sagt, er habe auch die Polizei gebeten, immer wieder vorbeizuschauen, zudem kontrolliere ein Sicherheitsdienst den Gebäudekomplex.

Auf das Alter kommt es an

Nach Recherchen von „Schwäbische.de“ handelt es sich bei den Geräten um Modelle des britischen Herstellers Mosquito. Das Geräusch hören nach Angaben des vertreibenden Unternehmens in der Regel nur Menschen bis etwa 25 Jahre. Der hohe Ton liege im Frequenzbereich zwischen 16 und 18 Kilohertz. Dieser werde mit zunehmendem Alter nicht mehr wahrgenommen.

Michael Deeg, badischer Landesvorsitzender des Deutschen Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte, sagt allerdings im Hinblick auf das Alter: „Das ist im medizinischen Bereich nicht so scharf abgegrenzt.“ Es sei zwar ein natürlicher Prozess, dass das Hörvermögen in den höheren Frequenzen mit zunehmendem Alter abnehme, aber das individuelle Hörvermögen könne sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, so Deeg.

Nicht unbedingt sicher

Für diejenigen, die das Signal wahrnehmen können, ist das nach Angaben des Mediziners nicht ganz ungefährlich: „Eine gesundheitliche Schädigung ist nicht gänzlich ausgeschlossen.“ Das Problem sei, dass man nicht genau wisse, wie viel Schallenergie tatsächlich aus dem Gerät herauskommt. „Alles, was über 85 bis 90 Dezibel geht, wird auf die Dauer einen Hörschaden verursachen“, sagt Deeg - denn es sei die Frage, wie zuverlässig die Herstellerfirma das geprüft habe.

Mittlerweile habe sich der Treffpunkt in die Tiefgarage verlagert, sagen Anwohner. (Foto: fed )

Entscheidend sei die Lautstärke, der Abstand zum Gerät und die Dauer des Aufenthalts. Wenn die Lautstärke nur ein wenig gesteigert werde, etwa von 90 auf 95 Dezibel, dann steige die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung um ein Vielfaches, betont Deeg. Er sagt, er finde es „ethisch verwerflich“, eine solche „Schallwaffe“ gegen Jugendliche einzusetzen.

„Es ist eine Methode, bei der man darauf setzt, dass derjenige, der das abbekommt, nicht lang genug dort ist, und nicht nah genug dran ist, sodass ihm dann hoffentlich kein Schaden geschieht.“

Immobilienfirma sieht das anders

Der Hersteller hingegen sieht sein Gerät als sicher an. „Der Messwert des Schallleistungspegels beträgt bei einem Abstand von einem Meter vor dem Gerät im höchsten Stand etwa 94 Dezibel“, schreibt die Vertreiberfirma auf ihrer Website. „Dieser Wert ist sicher und liegt unterhalb der Grenze, bei der das Risiko akuter Hörschäden auftritt.“

Nachbaur von der Immobilienfirma Prisma sagt, die Lautsprecher an der Seestatt in Friedrichshafen seien von einem Fachmann gemäß Herstelleranweisungen angebracht worden. Dieser habe die richtigen Frequenzen eingestellt und darauf geachtet, dass der notwendige Abstand eingehalten werde - für einen sicheren Betrieb.

Der Bauzaun soll verhindern, dass sich Leute im Innenhof der Seestatt niederlassen. (Foto: fed )

Ultraschallsender werden bereits an mehreren Orten in Baden-Württemberg eingesetzt, an denen es Probleme mit Lärm und Vandalismus gibt. Befürworter weisen daraufhin, dass durch den Einsatz der Geräte an einschlägigen Orten weniger Sachbeschädigungen verzeichnet wurden.

Kritiker fordern hingegen, Kommunen sollten in den Austausch mit den Jugendlichen treten, statt sie zu vertreiben - um gemeinsam eine Lösung zu finden, etwa in Form eines alternativen Aufenthaltsortes.

Nur noch abends

Für Nachbaur steht jedenfalls fest: Seit der Installation der Ultraschallsender habe sich die Situation verbessert. „Es ist besser, geht aber immer besser“, sagt Nachbaur. Es handle sich um eine „typische Herausforderung innerstädtischer Lagen“ und eines Bahnhofumfelds. Anwohner sagen ebenfalls, es sei ruhiger geworden, seit die Ultraschallsender installiert wurden. Auch wenn sich der Treffpunkt verlagert habe, etwa zur Einfahrt in die Tiefgarage der Seestatt - und die Gasse immer noch als Toilette diene.

Es piept also weiterhin an der Seestatt, und zwar nur noch in den Abendstunden, sagt Nachbaur, wie es eigentlich vorgesehen sei. Die defekte Zeitschaltuhr, wegen der das Gerät teilweise auch tagsüber piepte, sei jüngst repariert worden.