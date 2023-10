Böse Überraschung: Der Friedrichshafener Hafenbahnhof ist seit Mittwochnachmittag komplett gesperrt. Es kommen dort weder Züge an, noch fahren welche ab. Grund sind Schäden an den Dachstützen des Bahnsteigdachs, wie die Deutsche Bahn (DB) auf Anfrage von Schwäbische.de mitteilt.

Wer zum Beispiel auf der Internet-Seite der DB nach einer Verbindung sucht, erhält die Auskunft: Wegen Reparaturen gibt es keine Zugfahrten zwischen Friedrichshafen Stadt und Friedrichshafen Hafen. Fahrgäste müssen auf Stadt- und Regionalbusse umsteigen.

Zutritt verboten

Direkt vor Ort machen Absperrungen, Trassierbänder und Schilder an den Zugängen gegenüber dem Zeppelin-Museum, am Romanshorner Platz und in der Unterführung zur Innenstadt deutlich: Der Zutritt zum Bahnsteig ist verboten.

Ein Schild weist darauf hin, dass der Zutritt verboten ist. (Foto: Christian Steiauf )

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. (Foto: Christian Steiauf )

Was steckt dahinter? Dazu teilt ein Sprecher mit, dass bei einer Prüfung Schäden an der Dachkonstruktion entdeckt worden seien. Derzeit lasse die Bahn die Tragfähigkeit des Bahnsteigdachs statisch überprüfen und bereite entsprechende Sicherungsmaßnahmen vor.

Arbeiten laufen bereits

Und weiter: „Bis die statischen Berechnungen vorliegen und die nötig Sicherung erfolgt ist, bleibt der Haltepunkt Friedrichshafen für den Zugverkehr gesperrt.“ Die Arbeiten zur Sanierung des Bahnsteigdachs seien bereits angelaufen und würden in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Wie die Sicherungsmaßnahmen genau aussehen, ob Gefahr für Reisende bestand, wann das Dach zuletzt überprüft worden ist, ob Einsturzgefahr bestand, wie lange der Haltepunkt gesperrt bleibt, wie viel die Sanierung kostet: Diese Fragen bleiben zunächst unbeantwortet, der Bahn-Sprecher will jedoch nachliefern.

Auch BOB-Züge betroffen

Er versichert jedoch: „Die Sicherheit ihrer Fahrgäste und Mitarbeitenden steht für die Deutsche Bahn an erster Stelle. Daher überprüft die DB ihre Bauwerke und Anlagen regelmäßig.“

Betroffen ist von der Sperrung des Hafenbahnhofs auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Züge der BOB enden und beginnen deswegen bis auf Weiteres in Friedrichshafen Stadt. Wann der Hafenbahnhof wieder geöffnet werden kann, sei nicht bekannt.