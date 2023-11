Auf „Rauchentwicklung am Zug“ hatte am Freitag um 6.18 Uhr die Erstalarmierung der Feuerwehr und Rettungskräfte gelautet: Eine zunächst unklare Situation um einen BOB-Triebwagen sorgte bis in den Vormittag für eine Streckensperrung auf Höhe Flughafen. Zu schaden kam offenbar niemand. Auslöser alldessen ist eine beschädigte Oberleitung

Fahrgäste hatten dem Bericht der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zufolge den Lokführer am Haltepunkt Flughafen auf die Rauchentwicklung am Fahrzeug aufmerksam gemacht. Der stellte den Zug daher ab und ließ die Fahrgäste aussteigen. Für sie ging es mit öffentlichen Busse weiter. Die Strecke wurde im Anschluss komplett gesperrt. Inzwischen ist ein Bus-Notverkehr eingerichtet.

Schaden an Stromabnehmer und Fahrzeug-Außenseite

Wie Stefan Amann als Kommandant der Meckenbeurer Feuerwehr berichtet, dürfte der Zug das von der Oberleitung herabhängende Bauteil gestreift haben und es daher zu Stromschlägen und Lichtbögen gekommen sein. Sie waren wohl für den leichten Brandgeruch verantwortlich ‐ „zum Glück alles äußerlich“ konnte Amann zusammenfassen.

Ein Schaden an der Oberleitung (womöglich als Sturmfolge) hat allem Anschein nach zu dem Vorfall geführt. (Foto: FFW )

Von den Feuerwehren (inklusive Friedrichshafen und dem „Feuerzug“) wurde der Triebwagen ebenso kontrolliert wie die Strecke, die zudem ausgeleuchtet und gesichert werden musste, ehe die Zuständigkeit an den Notfallmanager der Deutschen Bahn übergeben werden konnte.

Wie die BOB mitteilt, waren nach erstem Augenschein des betroffenen Triebwagens ein Stromabnehmer und in geringem Maß die Fahrzeug-Außenseite beschädigt. Der betroffene Zug werde derzeit (nach 10 Uhr) in die Werkstatt abgeschleppt, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden vorhanden sind.