Sascha Hohmann verlässt den VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen hat in der Winterpause seinen Stammstürmer verloren. Sascha Hohmann wechselt vom Fußball-Landesligisten zum SV Oberzell. Beim Tabellenzweiten der Bezirksliga Bodensee soll er in der Rückrunde entscheidend mithelfen, den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. Für die Oberschwaben sei der Transfer „ein schönes Geschenk zu Weihnachten“, heißt es auf der Oberzeller Instagram-Seite.

Die Ladehemmung ist vorbei

Seine Torjägerqualitäten hat der 30-Jährige in seinen sechseinhalb Jahren beim VfB Friedrichshafen mehrfach unter Beweis gestellt. Unter anderem gelangen ihm in der Landesliga Württemberg in der Saison 2022/2023 20 Tore in 26 Spielen. Mit fünf Treffern ist er der beste VfB-Torschütze der bisherigen Spielzeit. Allerdings benötigte er lange, um sein erstes Saisontor zu bejubeln. Der Knoten platzte erst am zehnten Spieltag beim 3:1-Erfolg gegen den SV Ochsenhausen. Es begleitete Hohmann nahezu die gesamte Hinrunde, dass er beste Chancen ungenutzt ließ. „Armer Kerl“, äußerte Friedrichshafens Trainer Michael Steinmaßl nach dem 2:3 gegen den TSV Straßberg sein Mitgefühl.

Zuletzt schaffte Hohmann aber einen Leistungsaufschwung, beim 3:4 gegen den FC Mengen traf er doppelt und zeigte seine stärkste Saisonleistung. Auch bei seinen vorherigen Stationen SC Markdorf und FC Friedrichshafen traf Hohmann regelmäßig zweistellig. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ strebte der Häfler Angreifer eigentlich einen Wechsel nach Salem an. Allerdings sollen sich beide Parteien finanziell nicht einig geworden sein, sodass er dem SV Oberzell seinen Zuschlag gab.