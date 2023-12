Jetzt gibt es einen Termin: Das Strandbad in Friedrichshafen soll ab Montag, 29. Januar 2024, umgebaut werden - sofern der Wasserstand des Sees und die Witterung das zulassen.

Das geht aus Unterlagen zur jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) hervor.

Bewegen Sie den Punkt in der Bildmitte von links nach rechts um zu sehen, wie sich das Strandbad verändern wird.

Dort ist ebenfalls vermerkt, wie lange die Sanierung des Bads dauern soll. Brisant dabei: Planmäßig will die Stadt die Arbeiten bis Mai oder Juni beenden - und damit erst kurz vor beziehungsweise zum Beginn der Badesaison.

Das ist geplant

Wie berichtet, hat der Gemeinderat Ende Februar die Umbaupläne der Stadtverwaltung für das Strandbad beschlossen. Diese sehen vor, dass auf einer Länge von 220 Metern Ufermauern, Sitzstufen und die Hafenanlage abgebrochen und durch ein natürliches, abgeflachtes Ufer ersetzt werden. Mehr Barrierefreiheit sollen ein neuer Weg bis an den Steg und ein Lift in den See bringen.

Laut Stadtverwaltung gehört zu den ersten Arbeiten, die anstehen, der Rückbau der Hafen- und Ufermauer.