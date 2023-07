Eine zweite Verbindung nach London: Ab Mitte Dezember hebt samstags in Friedrichshafen ein Airbus A320 der Lufthansa nach London–Heathrow ab, teilt der Bodensee–Airport mit.

Damit verdoppelt sich die Anzahl der winterlichen Flugverbindungen in die britische Hauptstadt. Denn bereits im letzten Winter hatte die Fluggesellschaft Easyjet die Verbindung auf die Insel wieder aufgenommen.

Städtereise nach London

Lufthansa fliegt zwischen 16. Dezember und 30. März jeden Samstag vom Bodensee nach London–Heathrow und umgekehrt. Dabei dient Friedrichshafen laut Mitteilung für beide Fluggesellschaften vorrangig als Zielflughafen für Gäste aus Großbritannien, die von hier aus in die nahegelegenen Skigebiete in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein reisen. Die Maschinen von Easyjet steuern im selben Zeitraum den Flughafen in London–Gatwick an.

„Doch nicht nur für britische Winter–Touristen erweitert sich das Linienflugangebot“, teilt der Flughafen mit, „auch Städtereisende aus der Bodenseeregion können den Flug für einen Besuch der britischen Hauptstadt nutzen.“

Die Flüge nach London sind immer samstags. Die Lufthansa Maschine startet in Friedrichshafen um 18.40 Uhr und in London–Heathrow um 13.50 Uhr. Die Flieger von Easyjet heben in Friedrichshafen um 13.05 Uhr und in London–Gatwick um 9.45 Uhr ab.