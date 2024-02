Salon Rouge spricht über Gesundheitsvorsorge mentale Gesundheit

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland und unserer Region steht vor großen Herausforderungen. Immer weniger Personal muss sich um mehr Patientinnen und Patienten kümmern. Dabei befinden sich die Kliniken im Wettbewerb um qualifiziertes Personal und stehen vor Herausforderungen der Wirtschaftlichkeit. Auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und der Rettungsdienst haben mit diesen Problemen zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund will der SPD-Ortsverein darüber diskutieren, wie eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort aussehen kann und wie die mentale Gesundheit dabei nicht zu kurz kommt.

Am Dienstag, 20. Februar, wird der SPD-Ortsverein ab 19 Uhr in seinem Salon Rouge im Café City des GPZ, Paulinenstraße 12, über das Thema „Gesundheitsvorsorge vor Ort sowie mentale Gesundheit - und zu was dies führen kann“ diskutieren. Zu diesem gesundheitspolitischen Thema wird Volker Wenzel sprechen. Er ist Anästhesist und Chefarzt am Klinikum Friedrichshafen (Medizin Campus Bodensee). Ebenfalls wird Jan Hinrichs einen Einblick in die ehrenamtliche Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geben. Im Anschluss können Fragen gestellt werden, bevor eine offene Diskussionsrunde folgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.