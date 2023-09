Saison im Strandbad und im Wellenfreibad Ailingen ist zu Ende

Die Freibadsaison im Strandbad Friedrichshafen und im Wellenfreibad Ailingen ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Bilanz in den beiden Freibädern fällt positiv aus. Das Wellenfreibad in Ailingen besuchten in diesem Jahr sogar 6286 Gäste mehr als 2022. Das Frei- und Seebad Fischbach ist noch bis Samstag, 30. September, geöffnet.

„Es war eine positive Saison in den beiden Freibädern auch wenn das Strandbad wegen der Aufräumarbeiten nach dem Unwetter aus Sicherheitsgründen für mehrere Tage geschlossen bleiben musste. Erfreulich ist, dass die Besucherzahl im Wellenfreibad Ailingen über dem Ergebnis des Vorjahres liegt“, so Daniela Zweifel, Verantwortliche für die städtischen Bäder beim Amt für Bildung, Betreuung und Sport.

Das Strandbad Friedrichshafen nutzten insgesamt 134.378 Besucherinnen und Besucher in dieser Saison. Im Vergleich: 2022 waren es 142.732 Badegäste. Besucherstärkster Tag war wie im Strandbad der 9. Juli mit 4455 Badegästen. 2022 besuchten am 18. Juni 3977 Gäste das Strandbad.

Seit Mittwoch, 20. September, ist das Tor zum Spielplatz wieder geöffnet. Wer seine Badeutensilien während der Saison im Strandbad in einer Dauerkabine oder in den Spinden untergebracht hatte, sollte diese bis Ende September räumen.

Das Wellenfreibad Ailingen hatte insgesamt 76.527 Besucherinnen und Besucher in dieser Saison. Im Vergleich: 2022 waren es 70.241 Badegäste. Besucherstärkster Tag war der 9. Juli mit 3405 Gästen. 2022 war der besucherstärkste Tag der 19. Juni mit 2820 Gästen.