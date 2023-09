Die Tourist–Information bietet am Freitag, 15. September, um 16 Uhr die Kostümführung „Rundgang mit dem Schlossverwalter“ an. Johann Christian Hofmeister, dargestellt von Historiker Hartmut Semmler, war der letzte Verwalter des königlichen Schlosses Friedrichshafen. Als „Facility Manager“ eines hochrangigen Gebäudekomplexes im Königreich Württemberg berichtet Hofmeister über seine Arbeit und seine Stellung am Hof. Er blickt zurück auf die reichhaltigen Umbauten des Schlosses unter seinen Vorgängern sowie auf den gesellschaftlichen Wandel bei den Hofhaltungen im 19. Jahrhundert. Er stellt den Wirtschaftsförderer König Wilhelm I. vor, schildert das internationale Flair unter König Karl und Königin Olga, schließlich kommt er auf seinen Dienstherrn, den „Bürgerkönig“ Wilhelm II., zu sprechen.

Die Führung findet laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung im Außenbereich des Schlosses statt. Vom Schlosssteg geht es über das Schlosshorn zum Schlosshof. Anschließend gibt es eine kleine Weinprobe in der gemütlichen Open–Air– Lounge oder in der Vinothek.

Die Kosten für die 90–minütige Führung inklusive Weinprobe betragen 15 Euro, für Kinder von zehn bis 15 Jahren sieben Euro. Bei starkem Regen und Gewitter wird die Führung abgesagt.

Eine Anmeldung bis einen Tag im Voraus ist erforderlich und per Telefon, E–Mail, durch eine Online–Buchung oder vor Ort in der Tourist–Information möglich. Maximal 20 Teilnehmer. Treffpunkt ist am Schlosssteg Friedrichshafen, Ecke Olgastraße / Werastraße.