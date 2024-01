Eine stille Mahnwache hat es an Neujahr vor dem Portal des Klinikums Friedrichshafen gegeben. Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gedachten dort der verstorbenen Oberärztin, die Missstände am Medizin Campus Bodensee (MCB) moniert hatte. Sie beging mutmaßlich Suizid, nachdem sie offenbar fristlos gekündigt werden sollte.

Rund eine Dreiviertelstunde standen die Menschen mit Kerzen in der Hand in stillem Gedenken auf dem Platz vor dem Haupteingang. Es gab keine Ansprachen oder Reden. Einige stellten ihre Kerzen an dem Pfeiler vor der Eingangstür ab. Dort erinnerten bis vor kurzem Kerzen und ein Foto an die Anfang Dezember verstorbene Oberärztin.

Oberärztin erhob Vorwürfe - Klinik widerspricht

Der Aufruf zur Mahnwache erfolgte über anonym ausgehängte Zettel. Ein Urheber war indes nicht nach außen erkennbar.

Die Oberärztin hatte einem MCB-Chefarzt vorgeworfen, dass er Personal eingesetzt habe, das seiner Aufgabe nicht gewachsen gewesen sei. Das habe zu vermeidbaren Todesfällen geführt. Außerdem habe dieser Nachbehandlungen durch Spezialisten erschwert, wenn sie notwendig gewesen wären. Diese Vorwürfe weist die Klinik als falsch zurück.

Kanzlei soll Vorgänge am MCB untersuchen

Der Aufsichtsrat hat mittlerweile die Kanzlei Feigen Graf beauftragt, die Vorgänge am Medizin Campus Bodensee zu untersuchen. Der Vorsitzende, Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, hat angekündigt, dass das Ergebnis bis Ende März 2024 vorliegen soll.

In internen Positionspapieren hatte es sich teils widersprechende Forderungen gegeben: In einem Brief etwa forderten 69 MCB-Mediziner die Freistellung des Chefarztes und von MCB-Geschäftsführer Franz Klöckner. In einem späteren Schreiben forderten Chefärzte des MCB dagegen, die Ergebnisse der Untersuchung durch die beauftragte Kanzlei abzuwarten.

Neben interner Untersuchung laufen Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft

Der Betriebsrat hatte in einem Schreiben an alle Mitarbeiter des MCB eine transparente Aufarbeitung der von der Oberärztin geschilderten Fälle gefordert. Die Mitarbeitervertretung kritisierte dabei das Vorgehen des MCB gegenüber der Oberärztin.

Parallel zur internen Aufarbeitung hat die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen rund um die Vorwürfe der Ärztin aufgenommen, bei der auch Unterlagen untersucht werden, die bei der Toten gefunden worden sind. Diese richten sich noch nicht gegen konkrete Beschuldigte, wie eine Staatsanwältin mitteilte, sondern es geht erst einmal um die Frage, ob überhaupt Hinweise auf strafbares Verhalten vorhanden sind.