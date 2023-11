Rüstungsunternehmen am Bodensee organisieren am Freitag, 10. November, bei Airbus Defence and Space in Immenstaad einen sogenannten Aktionstag zur Sicherung der deutschen Verteidigungsindustrie. Wie die Gewerkschaft IG Metall in einer Pressemitteilung schreibt, ist der Hintergrund der Veranstaltung die aktuelle Entwicklung in der deutschen Verteidigungsindustrie, die Unternehmen und Betriebsräte mit Sorge beobachten.

„Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bundeswehr angekündigt. Bedauerlicherweise wird der Großteil dieser Mittel für Flugzeuge und Hubschrauber aus US-amerikanischer Produktion ausgegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Geschäftsführer dabei

Dies habe zur Folge, dass deutsche Betriebe in den Bereichen Wartung, Ersatzteilversorgung und technologische Weiterentwicklung benachteiligt werden. „Die Gefahr, dass dies langfristig zu einem massiven Arbeitsplatzabbau und einem Rückgang der industriellen Systemkapazität führen könnte, ist akut“, warnt die IG Metall.

Beim Aktionstag werden unter anderem Harald Mannheim, Geschäftsführer von Airbus Defence and Space, und Helene Sommer, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, sprechen.