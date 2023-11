Rückschlag für Tourismus befürchtet

Um einen Rückschlag für den Tourismus in der Region zu verhindern, haben die Fraktionen von CDU und Freien Wählern im Nahverkehrsausschuss des Kreistags in einem gemeinsamen Antrag Änderungen bei dem Projekt „Erlebnisbus“ im westlichen Bodenseekreis gefordert. Hintergrund ist der Ausstieg der Erlebnisziele Affenberg, Schloss Salem und Pfahlbauten Unteruhldingen aus dem Projekt.

Sie begründen ihre Entscheidung damit, dass es sich bei den vielen Haltestellen der jetzigen Erlebnisbusse mehr um Ortsbusse als um schnelle Verbindungen zu den Erlebniszielen handele. CDU und Freie Wähler können die Argumentation nachvollziehen und fordern, die bisherigen Erlebnisbusse 1 und 2 durch einen neuen einzigen Erlebnisbus im 60-Minuten-Takt zu ersetzen, der täglich von der Karwoche bis Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg im Uhrzeigersinn zwischen Meersburg ‐ Uhldingen-Mühlhofen und Salem verkehren soll. Mit einer solchen Lösung wären die drei Gemeinden einverstanden.

Die Vorstellungen der Fraktionen gehen von einer Zusammenlegung mit der Linie 7397 aus, die bisher zwischen Oberuhldingen und Heiligenberg verkehrt, so dass auch Bürger und Gäste aus Salem, Frickingen und Heiligenberg einen zusätzlichen touristischen Mehrwert erhalten. Die Strecke von Oberuhldingen nach Unteruhldingen könnte danach über die schnelle Anbindung an die L 201 erfolgen.

Sollte die Umsetzung zum Saisonbeginn 2024 zu kurzfristig sein, beantragen CDU und Freie Wähler den Ringbus ab Fährhafen Meersburg im Stundentakt und im Uhrzeigersinn als Linie 7399 mit allen Erlebniszielen unter dem bisherigen Namen Erlebnisbus 1 bis Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg 2024 zu führen.

Im Jahr 2025 erfolgte dann die Änderung auf einen einzigen Erlebnisbus mit einer dreistelligen Liniennummer. Start/Ziel des neuen Erlebnisbusses wäre der Fährhafen in Meersburg. Die Finanzierung der neuen Linie sollte ohne zusätzlichen Mehraufwand durch den Kreishaushalt erfolgen. Die bisher eingeplanten Kosten für den Erlebnisbus 1, so die Fraktionen, würden auf den neuen Erlebnisbus übertragen.

Entscheiden über den Antrag der beiden Fraktionen wird der Kreistag in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 13. Dezember.