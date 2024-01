Rudelsingen im Kulturhaus Caserne

Das Kulturhaus Caserne lädt am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, zum 4. Häfler Rudelsingen, einem Mitmach-Konzert, ins Casino ein. Einlass ist um 19 Uhr.

Beim Rudelsingen stehen zwei Live-Musiker, Gregor Panasiuk und Thomas Lorenz, auf der Bühne, neben einer großen Leinwand. Darauf werden die Texte projiziert, die dann alle, wirklich alle mitsingen. Pro Abend um die 25 schöne Lieder vom Volkslied über Pop zum Rock-Song.

Angst vor falschen Tönen sei ziemlich unbegründet, weil es bei so vielen Stimmen nicht wirklich hörbar ist, wenn sich jemand etwas in der Tonart vergreift, heißt es in der Ankündigung. So bildet sich gemeinsam ein großer Spontan-Chor.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 16 Euro/ermäßigt 14 Euro inklusive Gebühr, an der Abendkasse zu 17 Euro/ermäßigt 15 Euro. Vorverkauf über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de