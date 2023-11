Rolls-Royce will weltweit 2000 bis 2500 Stellen abbauen. Welchen Anteil hierzu die Konzernspitze von ihrem Geschäftsbereich Power Systems erwartet, ist rund einen Monat nach dieser Ankündigung zwar noch unklar. Klar ist aber, dass es am Standort Friedrichshafen mit seinen rund 6000 Beschäftigten bis Ende 2026 keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird.

Denn Betriebsrat und Vorstand haben zwischenzeitlich einen „Zukunftspakt 2026“ unterzeichnet, der diese ausschließt. Einige Änderungen stehen in Friedrichshafen dennoch an ‐ wozu auch das Ende des Projekts Brennstoffzelle zählen könnte.

Das sagt der Betriebsratsvorsitzende

Auf die Ankündigung des Stellenabbaus hatte Thomas Bittelmeyer, Betriebsratsvorsitzender von RRPS in Friedrichshafen, Mitte Oktober recht gelassen reagiert. Und das ist er auch einen Monat später noch. „Was die Zentrale in England will, ist für mich zweitrangig“, sagt er. Erstrangig ist das, was die Vorstände in Friedrichshafen entscheiden. Und die haben sich mit dem Betriebsrat auf eine Verlängerung der Ende 2023 auslaufenden Standort- und Beschäftigungssicherung bis 31. Dezember 2026 geeinigt.

Ohne diese Vereinbarung „würden wir heute über einen Sozialplan reden“, sagt Bittelmeyer, der davon ausgeht, dass die Konzernspitze einen anteiligen Stellenabbau für jeden Standort fordern wird. Bei 2500 Stellen weltweit würden auf RRPS insgesamt 625 und auf Friedrichshafen 375 entfallen.

Das bekommt, wer freiwillig geht

Betriebsbedingte Kündigungen schließt der Zukunftspakt zwar aus, nicht aber eine Reduzierung der Stellen. Die Vereinbarung setzt hier auf Freiwilligkeit: Wer bereit ist, das Unternehmen zu verlassen, darf offenbar mit bis zu zwei Jahresgehältern als Abfindung rechnen. Wobei das nicht für alle Beschäftigten gilt. „Wer ein solches Angebot bekommt, ist noch nicht definiert“, sagt Bittelmeyer.

Über mögliche noch zu treffende Entscheidungen werden wir zum gegebenen Zeitpunkt informieren. Unternehmenssprecher

Dass es vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen könnten, deren aktuelle Tätigkeitsbereiche aufgrund strategischer Entscheidungen künftig wegfallen, mag naheliegen, ist aber noch spekulativ. Beendet werden soll wohl das Projekt Brennstoffzelle. Offiziell bestätigen mag das ein Unternehmenssprecher gegenüber Schwäbische.de allerdings noch nicht. Er gibt lediglich zu verstehen, dass „die zukünftigen Brennstoffzellen-Aktivitäten und -lösungen“ analysiert würden. „Über mögliche noch zu treffende Entscheidungen werden wir zum gegebenen Zeitpunkt informieren“, heißt es in der Stellungnahme.

Dass die Brennstoffzelle, für die Vorständin Thelse Godewerth im SZ-Interview vor einem Jahr noch die Markteinführung 2024 in Aussicht gestellt hatte, keine hohe Priorität mehr hat, kann Thomas Bittelmeyer durchaus nachvollziehen. Weil es angesichts der Vielzahl anderer Unternehmen, die an der Entwicklung dran sind, fraglich sei, ob RRPS hier eine Pionierrolle einnehmen könne. Wobei ein Abschied von der Produktion eigener Brennstoffzellen sicher kein Abschied von der Brennstoffzellentechnologie in künftigen mtu-Produkten sei.

Dieses Bauteil kommt künftig von Lieferanten

Bereits beschlossen ist, dass RRPS Zylinderköpfe für die Motoren der Baureihe 4000 künftig nicht mehr selber produzieren wird. Wie der Unternehmenssprecher bestätigt, werden sie künftig einbaufertig von Lieferanten bezogen. Auch diese Entscheidung kann Thomas Bittelmeyer zum jetzigen Zeitpunkt nachvollziehen ‐ weil erhebliche Investitionen erforderlich wären, um die veraltete Produktionsanlage auf den Stand der Technik zu bringen. Er macht allerdings auch kein Hehl daraus, dass er über die Entscheidung nicht glücklich ist ‐ weil sie aus seiner Sicht vermeidbar gewesen wäre. Die Investition sei so lange aufgeschoben worden, bis sie sich nicht mehr gerechnet habe.

Dem wird alles untergeordnet. Thomas Bittelmeyer

Soll RRPS kaputtgespart beziehungsweise ausgemostet werden? Dass Turfan Erginbilic, seit 1. Januar 2023 CEO von Rolls-Royce, nach seiner Überzeugung nichts Gutes für RRPS im Schilde führt, hat Thomas Bittelmeyer in den vergangenen Monaten nicht nur einmal sehr deutlich zu verstehen gegeben. „Es soll hier eine kurzfristige Erfolgsgeschichte für die Börse geschrieben werden. Dem wird alles untergeordnet“, sagt er. Markige Worte, die zum Geschäft eines Betriebsrats aber auch irgendwie dazugehören.

In der Stellungnahme von RRPS wird das, was sich in der Zentrale in England gerade tut, als intensive Überprüfung der Strategie bezeichnet ‐ mit dem Ziel, „das Unternehmen zukunftssicher und auf profitables Wachstum auszurichten“. Weitere Schritte in Richtung finanzieller Stabilität würden dem Unternehmen die Möglichkeit geben, künftig verstärkt in die Produkte der Zukunft zu investieren.

Ziel: Profitables Wachstum

Und weiter: „Der Geschäftsbereich Power Systems fokussiert sich auf profitables Wachstum, basierend auf seinen Kerntechnologien, mit denen er bereits hervorragend in seinen Märkten positioniert ist.“ Die Motorenbaureihen würden kontinuierlich weiterentwickelt, beispielsweise für die Verwendung alternativer, klimafreundlicher Kraftstoffe wie HVO, Wasserstoff oder Methanol. „Darüber hinaus investieren wir in Batteriespeichertechnologie, Hybridisierung und Digitalisierung“, heißt es in der Stellungnahme.

Bestandteil des „Zukunftspakt 2026“ ist eine Zusage über Investitionen in den Standort Friedrichshafen in Höhe von 120 Millionen Euro ‐ zusätzlich zu den ohnehin vorgesehenen Investitionen.