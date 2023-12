30 Millionen Euro Investitionskosten, 110 Mitarbeiter, modernste Produktionsanlagen: Rolls-Royce Power Systems (RRPS) zeigt im Juni der Öffentlichkeit sein neues Montagewerk für die MTU-Baureihe 2000 in Kluftern. RRPS-Chef Jörg Stratmann nennt die Fabrik direkt neben dem Materialwirtschaftszentrum (MWZ) „ein klares Bekenntnis zum Standort“.

Blitzblank herausgeputzt: So präsentiert sich die 10.000 Quadratmeter große Halle, in der schon seit Anfang 2023 produziert wird. Pro Jahr sollen dort rund 1200 Motoren der 2000er-Reihe gebaut werden, Tendenz steigend. Sie treiben Yachten, Fähren und Schlepper an, aber auch Bergbaufahrzeuge und Notstromaggregate.

Prüfstände und Lackieranlagen stehen weiterhin im Werk 2 in Manzell, wo die 2000er zuvor montiert worden sind. Die leer gewordenen Hallen dort werden modernisiert und dann für die Montage von Motoren der Baureihe 4000 genutzt.

Jörg Stratmann nennt den 2000er „eine Motorenlegende“. Die Ausweitung des Produktionsnetzwerks sei angesichts guter Auftragslage „ein strategisch wichtiger und logischer Schritt“. Oberbürgermeister Andreas Brand erinnerte an die Auseinandersetzungen um den Standort für das MWZ. Friedrichshafen habe damals eine „gute Lösung gefunden, die Arbeitsplätze sichert, Wohlstand sichert und Zukunft sichert“.

Natürlich blicke man seitens der Stadt besonders auf die Stiftungsunternehmen ZF und Zeppelin. „Wir wissen aber auch, was wir an der MTU haben“, sagte der OB.