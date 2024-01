Round Table spendet an Ukraine-Treff

Thomas Kaldenbach, Vertreter von Round Table und Old Tablers Friedrichshafen, hat Valentina Frolova und Bürgermeister Dieter Stauber einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro überreicht. Das Geld wird für den Betrieb des ukrainischen Kulturzentrums in der Hochstraße, insbesondere für Aktionen für Kinder und Jugendliche verwendet, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt.

Traditionell verkaufen die Mitglieder des Round Table beim Seehasenfest Spezialitäten in der Ochsenbraterei. Den Erlös aus dem Verkauf und aus sonstigen Einnahmen spendet der Verein in jedem Jahr für soziale Projekte in der Region. In diesem Jahr fiel die Wahl unter anderem auf den Ukraine-Treff in der Hochstraße.

Von Montag bis Samstag bietet der Treff zahlreiche ehrenamtlich organisierte Angebote, darunter Sprachkurse und psychologische Beratung aber auch Kinderkoch- und Malkurse. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Menschen aus der Ukraine, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, zu unterstützen. Hier im ukrainischen Kulturzentrum wird eine ausgezeichnete Arbeit für die geflüchteten Menschen gemacht. Deshalb ist es uns wichtig, direkt vor Ort zu helfen und zu unterstützen. Und wir können sicher sein, dass unsere Spende dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, sagte Thomas Kaldenbach, Vertreter von Round Table.

Valentina Frolova vom Ukraine-Treff bedankte sich sehr herzlich für die Unterstützung. „Mit dem Geld können wir viel Gutes tun. Besonders die Kinder benötigen unsere Hilfe. Wir können damit Deutschkurse, Bastelkurse oder Malkurse und vieles mehr für die Kinder anbieten. Vielen Dank dafür“.

Auch Bürgermeister Dieter Stauber und Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, freuten sich über die großzügige Spende des Round Table, mit der viele Angebote umgesetzt werden können. „Sie unterstützen damit die Hilfe zur Selbsthilfe, denn die gesamten Angebote im Treff werden von den Menschen dort in Eigenregie ehrenamtlich organisiert. Es ist schön, wenn Erlöse aus unserem Kinder- und Heimatfest vor Ort Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen“ freute sich Bürgermeister Dieter Stauber.

Bei der Scheckübergabe wurde die Musikgruppe „Kinder von Nikita“ vorgestellt. Die Jungs und Mädchen haben eine Musikgruppe gegründet, die regelmäßig im Ukraine-Treff singt und musiziert. Die Gruppe hofft auf Auftrittsangebote, um ihr Können vor Publikum zu zeigen. Wer für eine Veranstaltung musikalische Begleitung braucht, kann sich bei Lesia Shevchuk per Mail [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 07541 203-2199 melden.