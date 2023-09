Der Schwabe gilt seit jeher als fleißig, diszipliniert, ordentlich. Wer seit Generationen die Tradition der Kehrwoche pflegt, kann selbstverständlich auch den bundesweiten Biomülltonnenkontrollen in den kommenden Wochen mit größter Gelassenheit entgegensehen. Restmüll in einer oberschwäbischen Biotonne? Womöglich sogar Plastik? Völlig ausgeschlossen!

Von daher wäre ich am liebsten direkt im Erdboden versunken, als mir neulich schon von weitem der leuchtend rote Bäbber auf unserer, am Straßenrand auf mich wartenden, braunen Tonne ins Auge stach. Wie konnte das nur passieren? Hatte sich da etwa ein Fremder, ein Neigschmeckter, in unserer Biotonne seines Restmülls entledigt?

Nun muss ich zwar einräumen, dass ich nur ein halber Schwabe bin. Dass ich tatsächlich selbst versagt haben könnte, erschien dennoch kaum vorstellbar. Zur anderen Hälfte bin ich schließlich Ostpreuße. Und wenn tatsächlich irgendjemand als noch ordentlicher und pflichtbewusster als der Schwabe gilt, dann ist das ja wohl der Preuße.

Mit deutlich erhöhtem Puls öffnete ich den Deckel unserer Tonne. Leer. Komplett leer. Erleichtert, aber auch ein bisschen irritiert, klappte ich den Deckel wieder zu, um auf dem Bäbber selbst nachzuschauen, was der Grund für sein bäbben auf unserer Tonne war. Sie war schlicht und einfach falsch herum an der Straße gestanden ‐ nicht in Pfeilrichtung. Puh, das geht ja gerade noch. Wobei natürlich auch das weder einem halben Schwaben noch einem halben Preußen passieren sollte!