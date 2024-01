Rolls-Royce Power Systems (RRPS) hat ein neues Remanufacturing- und Überholungszentrum in South Carolina in den USA eröffnet. In der neuen Werkstatt sollen Zehntausende MTU-Motoren und Komponenten aufgearbeitet und überholt werden. Laut einer Pressemitteilung kostete der Bau einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Das neue Werksteil wurde an das bestehende Werk in Aiken angeschlossen. Es hat eine Fläche von 6400 Quadratmetern und bringt laut RRPS die bislang ausgelagerten Werkstatt- und Lageraktivitäten ins Unternehmen zurück.

„Somit können hier künftig das Remanufacturing, also die serienmäßige Aufarbeitung, sowie die Überholung von MTU-Motoren der Baureihen 2000, 4000, Detroit Diesel 2-Cycle-Motoren und Komponenten sowie Bearbeitungsdienstleistungen erfolgen“, heißt es in der Mitteilung.

Das sagt der Firmenchef zur Investition

Nach der vollständigen Inbetriebnahme soll die Anlage 20.000 Teile pro Jahr aufarbeiten und damit die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und den Kundendienst in der Region erheblich verbessern.

Die Werkstatt wurde für einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den bestehenden Produktionsbetrieb angeschlossen. (Foto: Rolls-Royce Power Systems )

„Wir haben mehr als 150.000 Motoren im Einsatz und unser Servicegeschäft wächst. Service bedeutet nicht nur Wartung und Reparatur, sondern auch Upgrades, Wiederaufbereitung und digitale Dienste für die vorausschauende Wartung“, wird RRPS-Chef Jörg Stratmann in der Mitteilung zitiert.

Um das Vertrauen der Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus zu gewährleisten, sei ein „ein exzellenter Service unerlässlich“, so Stratmann. „Und unser Reman- und Überholungszentrum in Aiken wird eine wichtige Säule für die Betreuung unserer Kunden in Nord- und Südamerika sein.“

Verfahren soll auch mehr Nachhaltigkeit bringen

Beim sogenannten Remanufacturing werden laut RRPS Motoren wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt werden, was zu niedrigeren Anschaffungs-, Wartungs- und Betriebskosten führt.

„Zudem unterstützt Remanufacturing den Nachhaltigkeitsgedanken, da durch die Wiederverwendung vorhandener Motoren und Komponenten im Vergleich zur Herstellung neuer Motoren Rohstoffe und Energie eingespart werden“, schreibt das Unternehmen. Überholte Motoren oder Komponenten könnten so ein zweites oder sogar drittes Leben bekommen.

Die neue Werkstatt in Aiken werde nach bewährten Prozessen und Verfahren arbeiten, die bereits in anderen Werken, zum Beispiel in Magdeburg, etabliert seien. „Dieser ausgeklügelte Prozess stellt sicher, dass gebrauchte Motoren und Baugruppen vollständig zerlegt, gereinigt und inspiziert werden“, schreibt RRPS. Anschließend werden sie überarbeitet und mit neuen oder wiederaufbereiteten Teilen wieder zusammengebaut, um veraltete, verschlissene oder beschädigte Komponenten zu ersetzen.