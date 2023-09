In acht Tagen mit dem Fahrrad für einen guten Zweck von London nach Monaco radeln — das haben sich acht Mitarbeiter von Rolls–Royce Power Systems (RRPS) vorgenommen. Am 19. September wollen sie starten, am 26. September nach 1100 Kilometer das Fürstentum an der Côte d'Azur erreichen. Ziel der Tour ist es, Spenden für die Umweltorganisation „Blue Marine Foundation“ zu sammeln, die sich für den Schutz der Meere einsetzt.

Die Benefiz–Radtour gibt es bereits seit 2016, RRPS nimmt zum ersten Mal teil. Mit im Team „MTU Power4Seas“ aus Friedrichshafen sind Kevin Daffey, Bartosz Kowalinski, Daniela Schmitt, Torsten Becker, Tobias Kohl und Arnd Lierhammer. Vervollständigt wird die Mannschaft von Darren Barnett aus dem Vereinigten Königreich und Alberto Magnani aus Italien.

Die eigenen Gewohnheiten überdenken

„Ich wusste nicht, dass ich die einzige Frau in der Gruppe sein werde. Als ich jedoch über den Social–Media–Post auf die Aktion aufmerksam wurde, war für mich klar, dass ich teilnehmen möchte. Mir liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen, weshalb ich hoffe, andere zu inspirieren, die eigenen Gewohnheiten zu überdenken, um öfter das Rad zu nehmen“, erzählt Software–Ingenieurin Daniela Schmitt über ihre Motivation zur Teilnahme.

Für Bartosz Kowalinski, Manager der Marine Automation, hat die Beteiligung an der Aktion einen persönlichen Hintergrund. „Ich arbeite in der Schifffahrt und meine Familie hatte schon immer viel mit der Schifffahrt zu tun. Deshalb frage ich mich oft, wie lange die Ozeane und die Welt noch so bestehen bleiben, wie wir sie kennen, und wie die Zukunft für mein Kind aussehen wird“, sagt er.

Geradelt wird bei (fast) jedem Wetter

Solange es zu keinem Unwetter kommt, wird bei jedem Wetter gefahren, pro Tag zwischen 120 und 170 Kilometer. „Man fährt immer weiter, auch wenn einem irgendwann alles weh tut. Das ist nicht nur eine physische, sondern auch eine mentale Herausforderung“, sagt Daniela Schmitt.

Eine neue Erfahrung wird die Tour für Tobias Kohl, der erst seit diesem Frühjahr mit dem Rennrad trainiert. „Idealerweise trainiert man für so eine Tour mindestens zweimal in der Woche. Einmal eine Strecke von 100 Kilometern oder mehr, um die Ausdauer zu trainieren, und dann noch eine kürzere, anstrengende Strecke“, erklärt er. Da es aber nicht möglich ist, dass bis zum Start alle Fahrer auf dem gleichen Leistungsniveau sind, wird es unterschiedliche Leistungstrupps geben.

Fürstlicher Empfang geplant

Insgesamt führt die Strecke durch sieben Länder, wobei 10.000 Höhenmeter überwunden werden. Die Radler kommen unter anderem durch Deutschland und die Schweiz, in Monaco werden sie von Fürst Albert II empfangen.

Die Planung der Reise von Friedrichshafen nach London war für das Team ernüchternd. „Fliegen war für uns tabu. Bedauerlicherweise war es aber nicht möglich, so viele Fahrräder mit dem Zug zu transportieren. Jetzt müssen wir letztendlich doch von Zürich aus nach London fliegen“, berichtet Torsten Becker.

Helfen kann jeder — auch ohne zu radeln

Ziel der acht Radler ist es, mindestens 28.000 britische Pfund zu sammeln. Ein Teil der Spenden kommt von Sponsoren. Wer sich selbst beteiligen möchte, kann über die Website https://bluemarinefoundation.enthuse.com/pf/mtupower4seas spenden.