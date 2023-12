Rollenspielmittag Pen & Paper im Medienhaus am See

Ein Rollenspielmittag für Spielerinnen und Spieler im Alter von zehn bis 15 Jahren findet am Donnerstag, 4. Januar, findet im Medienhaus am See von 14 bis 17 Uhr statt. Interessierte können sich telefonisch unter 07541/20353500 oder persönlich an der Info im Erdgeschoss des Medienhaus am See anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei einem Pen & Paper-Rollenspiel schlüpfen die Teilnehmenden in die Rollen von fiktiven Figuren, wie das Medienhaus am See mitteilte. Mit einer Spielleitung, die sich eine Rahmenhandlung ausgedacht hat, wird gemeinsam eine Abenteuergeschichte erzählt und erlebt. Gespielt wird nach dem Regelwerk der Abenteueredition von Savage Worlds.

Zum Inhalt des Rollenspiels: Das Dorf Kleindrachenstein wird seit längerer Zeit von Unheil heimgesucht, doch nun ist auch noch der Junker fort und das Dorf schutzlos einer Horde Banditen ausgesetzt. Schaffen es die Spielerinnen und Spieler das Dorf zu retten und den verschwundenen Junker zurück zu bringen?