Von wegen in Friedrichshafen ist nichts los und schon gar nicht im Herbst: Am Samstag, 14. Oktober, verwandelt sich die Stadt einmal mehr in die City of Music. Bei der bereits 17. Auflage spielen und legen zehn Bands und sechs DJs in 15 Lokalitäten auf.

Los geht’s um 20.30, Einlass ist um 19.30 Uhr. Wer die Häfler Musiknacht miterleben will, ist gut beraten, sich im Vorfeld Eintrittsbändel zu besorgen. Bei früheren Veranstaltungen mussten einige potenzielle Besucher enttäuscht wieder abreisen, weil es an der Abendkasse regelmäßig recht schnell hieß: ausverkauft.

Willkommen an Bord

„Sämtliche Bands und DJs werden in den einzelnen Locations bis 0.30 Uhr spielen. Danach geht es zur legendären Aftershowparty“, teilt Christian Mosmann mit, der mit seiner moSound GmbH die Musiknacht veranstaltet. Die Party findet ab 22.30 Uhr mit den DJs Chris Montana (Charts, Dance, Clubbing) und Shorty (2000er, Charts) auf dem Motorschiff Graf Zeppelin direkt im Hafen statt.

Auch im Zeppelin Restaurant V20 wird ab 0.30 Uhr mit DJ Tobi Bonito (90er, Party) weiter gefeiert. Zuvor ist dort die Band Soul Pack zu hören. Deren Repertoire reicht laut Ankündigung über Soul- und Funk-Klassiker von James Brown und Aretha Franklin bis zu Rock- und Pop-Hits von Tina Turner und Amy Winehouse.

2600 Besucher unterwegs

Unter anderem ebenfalls auf dem Programm stehen: Pig Ass & The Hoodlums mit Rock’ n’ Roll im Western Saloon. Pete the Pirate mit Funk, Rock und Reggae im Belushi, Enrico mit Party Italy im Bella Vista und Chelijah mit Rock, Pop und Folk im Spitalkeller. Zudem liefern Jiggle & The Hairstylers auf dem Motorschiff Lindau Rockabilly ab, und DJ ChakaChaka legt auf der Baden Latin, Salsa und Reggaeton auf.

Bei der City of Music im April ließen sich 2600 Besucher von Live- und aufgelegtem Sound mitreißen. Die Menschen feierten bei bestem Wetter ausgelassen, friedlich und fröhlich. Christian Mosmanns stellte fest: „Die viele Arbeit im Vorfeld hat sich gelohnt.“ Das Fazit nach der nächsten Musiknacht am 14. Oktober fällt hoffentlich ähnlich positiv aus.

Tickets gibt es in den teilnehmenden Lokalitäten. Die Eintrittsbändel kosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 18 Euro. Weitere Informationen und Tickets unter www.cityofmusic-fn.de