Riskante Flucht vor der Polizei

Mit einer Festnahme hat am Sonntagabend der Fluchtversuch eines Autofahrers geendet.

Nachdem ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr versucht hat, durch rücksichtslose und gefährliche Fahrweise vor der Polizei zu flüchten, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen.

Die Beamten waren in der Colsmanstraße auf den 29-Jährigen hinterm Steuer aufmerksam geworden, von dem bekannt war, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Um einer Kontrolle zu entkommen, gab der Mann Gas und fuhr mit seiner Beifahrerin mit weit über 100 km/h in Richtung Maybachplatz und bog nach rechts in die Leutholdstraße ab. Dort schaltete er trotz Dunkelheit die Beleuchtung seines VW Golf ab, raste mit überhöhtem Tempo in Richtung des dortigen Parkplatzes und parkte seinen Wagen.

Die weitere Flucht setzte er zu Fuß fort, worauf die Polizisten ihn einholten und vorläufig festnahmen. Weil sich bei dem 29-Jährigen, der sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhielt, der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun laut Polizei entsprechende Strafanzeigen zu. Die Ermittler bitten nun Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter Telefon 07541/7010 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.