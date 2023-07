Ridvan Kabakci füllt die Trainerlücke beim FC Dostluk

Der FC Dostluk Friedrichshafen hat seinen Trainer für die neue Saison 2023/2024 gefunden. Ridvan Kabakci soll den Fußball–A-Ligisten in der kommenden Saison in die obere Spitzengruppe führen — wenn möglich möchte der Club in seinem 40. Jubiläumsjahr ein Wörtchen um den Aufstieg in die Bezirksliga mitreden.

Überzeugend in den Gesprächen

Für diese Aufgabe soll Kabakci geeignet sein. „Wir wollten einen jungen und ambitionierten Trainer, der mit jungen Spielern arbeiten kann, aber dennoch sehr diszipliniert und seiner Linie treu ist. Das haben wir bei Ridvan Kabakci gesehen und uns nach zwei, drei Gesprächen mit ihm für ihn entschieden“, sagt Ömer Albayrak, erster Vorstand des FC Dostluk. „Er ist der richtige Mann, weil er, so hoffen wir, dem Verein lange zur Verfügung stehen kann, den Verein kennt und junge Spieler locken kann.“

Der 38–Jährige war schon einmal bei seinem neuen Verein aktiv. In der Saison 2021/2022 hatte er bei der zweiten Mannschaft des FC Dostluk den Posten des Co–Trainers inne, zudem hat er beim A–Ligisten auch eine Vergangenheit als Spieler. Als Chefcoach sammelte Kabakci schon beim B–Ligisten FC Friedrichshafen sowie zuletzt den A–Junioren der TSG Ailingen Erfahrung. Er füllt die Trainerlücke, nachdem Serkan Buz sein Amt nicht mehr fortführen wollte und zum Saisonende Eray Albayrak und Ersan Sanli interimsmäßig übernahmen.

Hochkarätiger Rückkehrer

Vom FC Dostluk ließen sich drei Ailinger Spieler begeistern. Von der TSG haben sich Tayfun Eköz, Eray Simsek und Umeyr Avci dem ambitionierten A–Ligisten angeschlossen. In Jura Cipric gibt es einen Rückkehrer. Er verließ Dostluk im Sommer 2022 in Richtung VfB Friedrichshafen und machte dort in der Hinrunde als Rechtsverteidiger in der Landesliga eine gute Figur. Allerdings kann er den Aufwand nicht mehr leisten, da er häufiger auch in Kroatien ist, und hat sich infolgedessen nun für einen Wechsel zu seinem Ex–Club entschieden. Zudem hat sich der FC Dostluk die Dienste von Altan Cimen (SV Kehlen) gesichert. Anderen Vereinen angeschlossen haben sich Taskin Bahadir (FC Uhldingen) und Erman Özlen (SV Horgenzell).