Ein offenbar verwirrter Mann ist am späten Montagnachmittag beim Schlosssteg in Friedrichshafen in den Bodensee gestiegen und hinausgeschwommen. Auf der Suche nach ihm kreiste gegen 17.30 Uhr ein Rettungshubschrauber über dem Bereich.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Im Einsatz waren außerdem DLRG mit Tauchern, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Polizei und Rettungsdienst. Passanten hatten den Mann, der völlig bekleidet war und eine Jacke trug, beobachtet und Alarm geschlagen. Das teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ravensburg mit.

An Land geholt

Schließlich sei es Kräften der Wapo gelungen, den Mann aus dem Wasser zu führen. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und werde in eine Fachklinik gebracht, so der Sprecher.