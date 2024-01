Rettungshubschrauber-Kalender für die Häfler Tafel

Bereits zum fünften Mal haben Benjamin Kober und Volker Wenzel, Oberarzt und Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, vom Rettungszentrum des Medizin Campus Bodensee einen Rettungshubschrauber-Kalender herausgegeben. In diesem sind alle Rettungshubschrauber dargestellt, die im Bodenseeraum im Einsatz sind, und in jedem Monatsblatt des Kalenders, der im Eigenverlag erschienen ist, findet man über einen QRCode beziehungsweise einen Link Filme rund um die Notfallmedizin. So zum Beispiel „Nachtflug“ und „Windenrettung“, aber auch Hubschrauber-Bastelbögen für Kinder.

Volker Wenzel (rechts im Bild) hat nun 150 Kalender für das noch junge Jahr 2024 an den Vorsitzenden der Häfler Tafel, Dieter Stauber (links im Bild), überreicht. Im Laden der Tafel werden sie an die Kunden verschenkt (Foto: privat). „Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, Inflation und Preissteigerungen treffen die wirtschaftlich Schwächsten von uns am stärksten, daher ist die Bedeutung der Tafeln wichtiger denn je“, sagte Dieter Stauber bei der Übergabe.

Restexemplare der Kalender sind für 15 Euro noch am Empfang der MCB-Kliniken Friedrichshafen und Tettnang zu haben.