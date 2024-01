Reparaturcafé am 5. Februar im Haus Sonnenuhr geöffnet

Am Montag, 5. Februar, können defekte Geräte wieder in das Reparaturcafé im Haus Sonnenuhr gebracht werden. Von 14 bis 17 Uhr werden schadhafte Alltagsgegenstände repariert. Bis längstens 16 Uhr müssen die Geräte, die repariert werden sollen, abgegeben werden, wie es in der Ankündigung heißt.

Da die defekten Geräte oftmals stark verschmutzt sind, bittet das Reparaturteam darum, die Geräte vorher zu säubern. Sollten Geräte zu stark verschmutzt sein, werden diese nicht repariert.

Die zur Reparatur mitgebrachten Gegenstände können an der Reparaturannahme abgegeben werden. Wer noch die Gebrauchsanleitung zu Hause hat, soll diese für die Fehlersuche mitbringen. Bis die defekten Geräte instandgesetzt sind, kann man in der Cafeteria warten oder die Geräte später wieder abholen.

Direkt beim Haus Sonnenuhr gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die defekten Gegenstände können nur ausgeladen werden. Die Reparatur ist kostenlos. Lediglich das für die Reparatur benötigte Material muss bezahlt werden. Als Dankeschön kann ein kleiner Betrag in die Spendenkasse des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) eingeworfen werden.

Für Fragen steht Monica Kleiner, Telefon 07541/203-3111, Mail: [email protected], von Dienstag bis Donnerstag vormittags und zusätzlich Dienstag nachmittags zur Verfügung.