Strahlende Gesichter empfangen Peter Foss an diesem Tag an der Flüchtlingsunterkunft in der Steinbeisstraße in Friedrichshafen. Der 75 Jahre alte Rentner aus Oberteuringen ist hier schon bekannt.

Denn er liefert nicht zum ersten Mal aus seinem Kofferraum leckere Fracht für die Bewohner und Mitarbeiter des Heims ab: eine ganze Kiste voller selbstgemachter Apfelringe.

Alles von Hand gehobelt

„Ich mache die selbst in meiner Küche“, sagt Peter Foss, der vor seinem Ruhestand beim Landratsamt tätig war. Alle großen Unterkünfte in Friedrichshafen sind schon in den Genuss seiner Apfelringe gekommen. Insgesamt habe er schon 800 Päckchen gespendet, berichtet der 75-Jährige.

Das ist alles handgemacht. Peter Foss

Sein Antrieb: Er wolle ein Zeichen setzen. „Ich will zeigen, dass es auch Menschen gibt, die Flüchtlinge offen willkommen heißen“, sagt er. Und dafür steht er gern in der Küche, schält, entkernt das Obst und verarbeitet es mit dem Gemüsehobel. „Das ist alles handgemacht“, sagt Peter Foss.

Fünfeinhalb Stunden müssten die Äpfel dann im Ofen braten. Das Obst bekomme er zu einem guten Preis vom Obsthof Müller in Oberteuringen.

Im September legt er wieder los

Sein Einsatz kommt gut an. „Wir bedanken uns vielmals für Ihre Arbeit“, sagt Ali Ekinci, Heimleiter der Unterkunft am Berufsschulzentrum.

Bewohner und Personal würden sich immer über die leckeren Apfelringe freuen. „Und es ist ein tolles Gefühl, dass jemand solche Willkommensgefühle verbreiten will“, so Ekinci.

Nun macht Peter Foss aber erst einmal eine kleine Pause. Denn der Elstar - die Apfelsorte, mit der die Ringe laut Foss am besten gelingen - hat demnächst keine Saison mehr. Im September will der Rentner dann wieder loslegen - und noch vielen Flüchtlingen ihren oft beschwerlichen Alltag versüßen.